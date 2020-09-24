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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:05
roberto dark написав: juristkostya написав: roberto dark написав:juristkostya
Вам нужен практик,
Тонко подмечено
Кстати, почему я задал вопрос именно здесь, как думаете?
Подумал, что это за юрист такой, который не может себе позволить за 9000 грив снять приличную квартиру, в НОРМАЛЬНОЙ локации? ( про машину молчу даже) . Конечно, понимаю, за 3000 гривень снять смарта в новом жк, это бооольшой соблазн
Вы неправильно подумали.
Ну, а кроме того, написали три пустопорожних сообщения на очень конкретный вопрос, да....
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Додано: Пон 30 сер, 2021 12:09
juristkostya написав: roberto dark написав: roberto dark написав:juristkostya
Вам нужен практик,
Тонко подмечено
Кстати, почему я задал вопрос именно здесь, как думаете?
Подумал, что это за юрист такой, который не может себе позволить за 9000 грив снять приличную квартиру, в НОРМАЛЬНОЙ локации? ( про машину молчу даже) . Конечно, понимаю, за 3000 гривень снять смарта в новом жк, это бооольшой соблазн
Вы неправильно подумали.
Ну, а кроме того, написали три пустопорожних сообщения на очень конкретный вопрос, да....[/quote]
Серьёзно? А вы на этой ветке впервые? Почитайте предыдущие ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЕ посты здесь и всё поймете, что она сугубо развлекательного характера. Вот и вы меня например тоже сейчас развлекаете, за что вам огромное спасибо!
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Додано: Пон 30 сер, 2021 12:14
roberto dark написав:
предыдущие ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЕ посты здесь и всё поймете, что она сугубо развлекательного характера
100%
Тут всі гілки мають подібний напрямок)))
Корисної інформації 0,1%. Її треба довго шукати. В принципі, так всюди і завжди.
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