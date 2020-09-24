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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 748749750751>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:37

  jump написав:
  roberto dark написав:Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі на Княгині Ольги 98 у жк Грінвіль Хаус - ПОВНОЦІННУ КВАРТИРУ 48 м кв (!!!) із кухнею 17 м кв, індивідуальним ГАЗОВИМ опаленням, кондиціонером, усякими плюшками типу посудомийка, підігрів підлоги, фільтри на воду та інш, чого до речі у долярека навіть у власній квартирі немає. Звісно сам жк вищого рівня, не дешевий ремонт, перша здача, видова та інш


цей жк біля оселі зла. Кн. Ольги-це суцільний трафік-стояк зранку і до ночі
9тгрн - бажання хитрозробленого ригалтора
в реаліях - 6500-7000грн...


Так, але там зручний трамвай по окремій лінії, та й пішки до центру прогулятись недалеко. Про інфраструктуру взагалі мовчу та й контингент жильців нормальний. Якщо така квартира буде коштувати 6500, то в такому разі левандівські смарти менше 2000 на місяць будуть здаватись. Я не жартую :!:
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 30 сер, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:41

Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.

Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:57

  juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.

Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.


Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:09

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.

Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.


Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик.

Ваши аналогии, скажем так, неинформативны, поскольку я не жил на Борщаговке или Троещине.
Зато, если вы скажете "40-50 минут" - это будет осмысленно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:37

  juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.

Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.

Імхо, в центрі не так вже і багато робочих місць... Звичайно залежить від прохфесії... Тому з Левандівки можна добиратись і на Наукову чи Героїв Упа.

Думаю варто закладати 30 хвилин на добирання...

Але тут є ньанси такого плана, що через корки до центра може бути 30 хвилин на ОТ, і так само 30 хвилин пехотою...

Тому я, наприклад, вирішував часто йти, ніж чекати і товпитись...
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:39

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:
  juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.

Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.


Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик.

Ваши аналогии, скажем так, неинформативны, поскольку я не жил на Борщаговке или Троещине.
Зато, если вы скажете "40-50 минут" - это будет осмысленно.


Не информативны аналогии? Смотря для кого? Вы сами хоть где живёте Костя? В Киеве, в двух часах езды с пересадками на ОТ от работы в час пик или в районном центре где до работы ( и не только) рукой подать? Может начнём сначала с личных представлений, о том что такое далёко по вашему или близко по вашему? На счёт транспортной проблемы Львова, то я уже вас понял. Если будете баллотироваться на мэра Киева, то я прилечу из-за границы и обязательно проголосую за вас :D
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 30 сер, 2021 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:41

  change_pm написав:
  juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.

Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.

Імхо, в центрі не так вже і багато робочих місць... Звичайно залежить від прохфесії... Тому з Левандівки можна добиратись і на Наукову чи Героїв Упа.

Думаю варто закладати 30 хвилин на добирання...

Але тут є ньанси такого плана, що через корки до центра може бути 30 хвилин на ОТ, і так само 30 хвилин пехотою...

Тому я, наприклад, вирішував часто йти, ніж чекати і товпитись...

Я исходно спрашивал:
"до центра (Оперный, пл Рынок)"

Буду благодарен, если укажете реальное время добирания.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:47

  roberto dark написав:
Не информативны аналогии? Смотря для кого? Вы сами хоть где живёте Костя? В Киеве, в двух часах езды с пересадками на ОТ от работы или в районном центре где до работы ( и не только) рукой подать? Может начнём сначала с личных представлений, о том что такое далёко по вашему или близко. На счёт транспортной проблемы Львова, то я уже вас понял. Если будете баллотироваться на мэра Киева, то я прилечу из-за границы и обязательно проголосую за вас :D

1. Неинформативны для всех, кто не имеет опыта проживания в конкретном районе.
2. Время поездки по городу удобно выражать в минутах, здесь нет места "личным представлениям, о том что такое далёко по вашему или близко". Мало ли, кто к чему привык. Часам на это плевать.

3. Что касается Киева, то это какой-то поток из глубины вашего сознания, тут комментировать не возьмусь.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:08

  juristkostya написав:
  change_pm написав:
  juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.

Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.

Імхо, в центрі не так вже і багато робочих місць... Звичайно залежить від прохфесії... Тому з Левандівки можна добиратись і на Наукову чи Героїв Упа.

Думаю варто закладати 30 хвилин на добирання...

Але тут є ньанси такого плана, що через корки до центра може бути 30 хвилин на ОТ, і так само 30 хвилин пехотою...

Тому я, наприклад, вирішував часто йти, ніж чекати і товпитись...

Я исходно спрашивал:
"до центра (Оперный, пл Рынок)"

Буду благодарен, если укажете реальное время добирания.

З левандівки ніколи не добирався, не мій район. Ось тут дає біля 20 хвилин в ідеальних умовах...
https://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv/c ... 3.977484/1

Тобто від 20 хвилин до 50 хвилин скоріш за все.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:16

  change_pm написав:З левандівки ніколи не добирався, не мій район. Ось тут дає біля 20 хвилин в ідеальних умовах...
https://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv/c ... 3.977484/1

Тобто від 20 хвилин до 50 хвилин скоріш за все.

Спасибо!
И это один из худших районов по добиранию, я правильно понимаю?
juristkostya
 
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