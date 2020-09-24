Додано: Пон 30 сер, 2021 13:39

juristkostya написав: roberto dark написав: juristkostya написав: Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.



Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове. Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.



Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик. Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик.

Ваши аналогии, скажем так, неинформативны, поскольку я не жил на Борщаговке или Троещине.

Зато, если вы скажете "40-50 минут" - это будет осмысленно. Ваши аналогии, скажем так, неинформативны, поскольку я не жил на Борщаговке или Троещине.Зато, если вы скажете "40-50 минут" - это будет осмысленно.

Не информативны аналогии? Смотря для кого? Вы сами хоть где живёте Костя? В Киеве, в двух часах езды с пересадками на ОТ от работы в час пик или в районном центре где до работы ( и не только) рукой подать? Может начнём сначала с личных представлений, о том что такое далёко по вашему или близко по вашему? На счёт транспортной проблемы Львова, то я уже вас понял. Если будете баллотироваться на мэра Киева, то я прилечу из-за границы и обязательно проголосую за вас