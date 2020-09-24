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roberto dark написав:Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі на Княгині Ольги 98 у жк Грінвіль Хаус - ПОВНОЦІННУ КВАРТИРУ 48 м кв (!!!) із кухнею 17 м кв, індивідуальним ГАЗОВИМ опаленням, кондиціонером, усякими плюшками типу посудомийка, підігрів підлоги, фільтри на воду та інш, чого до речі у долярека навіть у власній квартирі немає. Звісно сам жк вищого рівня, не дешевий ремонт, перша здача, видова та інш
цей жк біля оселі зла. Кн. Ольги-це суцільний трафік-стояк зранку і до ночі 9тгрн - бажання хитрозробленого ригалтора в реаліях - 6500-7000грн...
Так, але там зручний трамвай по окремій лінії, та й пішки до центру прогулятись недалеко. Про інфраструктуру взагалі мовчу та й контингент жильців нормальний. Якщо така квартира буде коштувати 6500, то в такому разі левандівські смарти менше 2000 на місяць будуть здаватись. Я не жартую
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 30 сер, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.
Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.
Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик.
juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.
Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.
Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик.
Ваши аналогии, скажем так, неинформативны, поскольку я не жил на Борщаговке или Троещине. Зато, если вы скажете "40-50 минут" - это будет осмысленно.
juristkostya написав:Коллеги, и все же, когда вы пишете "локация задупье" - это сколько времени будет уходить, чтобы к 9-00 добраться до центра? На ОТ.
Для понимания масштабов транспортной проблемы во Львове.
Такое же "задупье" для коренных львовян, как и для киевлян - условная Борщага по версии faceless ( патриоты своего болота не в счёт). При чём тут транспортная проблема Львова? По сравнению с Киевом например - это пшик.
Ваши аналогии, скажем так, неинформативны, поскольку я не жил на Борщаговке или Троещине. Зато, если вы скажете "40-50 минут" - это будет осмысленно.
Не информативны аналогии? Смотря для кого? Вы сами хоть где живёте Костя? В Киеве, в двух часах езды с пересадками на ОТ от работы в час пик или в районном центре где до работы ( и не только) рукой подать? Может начнём сначала с личных представлений, о том что такое далёко по вашему или близко по вашему? На счёт транспортной проблемы Львова, то я уже вас понял. Если будете баллотироваться на мэра Киева, то я прилечу из-за границы и обязательно проголосую за вас
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 30 сер, 2021 13:43, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав: Не информативны аналогии? Смотря для кого? Вы сами хоть где живёте Костя? В Киеве, в двух часах езды с пересадками на ОТ от работы или в районном центре где до работы ( и не только) рукой подать? Может начнём сначала с личных представлений, о том что такое далёко по вашему или близко. На счёт транспортной проблемы Львова, то я уже вас понял. Если будете баллотироваться на мэра Киева, то я прилечу из-за границы и обязательно проголосую за вас
1. Неинформативны для всех, кто не имеет опыта проживания в конкретном районе. 2. Время поездки по городу удобно выражать в минутах, здесь нет места "личным представлениям, о том что такое далёко по вашему или близко". Мало ли, кто к чему привык. Часам на это плевать.
3. Что касается Киева, то это какой-то поток из глубины вашего сознания, тут комментировать не возьмусь.