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корок починається з моста/Сяйво, потім по городоцькій біля маргаринки/сільмаша, далі дупло на приміському/центральному/костел (там можна стояти/повзти кілометр - 20-30хв.), далі муки вздовж цирку і до самого центру
смердить вихлопними - неможливо дихати. маршрутки вклинюються у всі дірки+рахітний трамвай рогулі бігають з торбами до скрині/ринку і назад нескінченним потоком одна з найгірших артерій міста
а коли там стається ось таке: У понеділок, 30 серпня, у Львові, на Городоцькій, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє “Варта1”.
Близько 12:30 год, сталося зіткнення легковика з тролейбусом.
Внаслідок ДТП, рух трамваїв та авто заблокований. “Городоцька, біля костелу, ДТП. Трамваї не їдуть у бік центру, обидві смуги заблоковані”, — йдеться у дописі.
juristkostya написав:сориентируйте неместного: Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта.
Из глубины вашего сознания, также была воспроизведена на свет вышеозначенная мысль. Поэтому ВЫ НЕ ПРОСТО СПРОСИЛИ ЗА ВРЕМЯ ДОБИРАНИЯ, а ЕЩЁ И ПЫТАЛИСЬ ТУТ ПОДВЕГНУТЬ СОМНЕНИЮ БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, ОБ ОТКРОВЕННО Г...НО ЛОКАЦИИ ДОЛЯРЧИКОВОГО СМАРТА.