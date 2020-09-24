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корок починається з моста/Сяйво, потім по городоцькій біля маргаринки/сільмаша, далі дупло на приміському/центральному/костел (там можна стояти/повзти кілометр - 20-30хв.), далі муки вздовж цирку і до самого центру
смердить вихлопними - неможливо дихати. маршрутки вклинюються у всі дірки+рахітний трамвай рогулі бігають з торбами до скрині/ринку і назад нескінченним потоком одна з найгірших артерій міста
а коли там стається ось таке: У понеділок, 30 серпня, у Львові, на Городоцькій, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє “Варта1”.
Близько 12:30 год, сталося зіткнення легковика з тролейбусом.
Внаслідок ДТП, рух трамваїв та авто заблокований. “Городоцька, біля костелу, ДТП. Трамваї не їдуть у бік центру, обидві смуги заблоковані”, — йдеться у дописі.
juristkostya написав:сориентируйте неместного: Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта.
Из глубины вашего сознания, также была воспроизведена на свет вышеозначенная мысль. Поэтому ВЫ НЕ ПРОСТО СПРОСИЛИ ЗА ВРЕМЯ ДОБИРАНИЯ, а ЕЩЁ И ПЫТАЛИСЬ ТУТ ПОДВЕГНУТЬ СОМНЕНИЮ БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, ОБ ОТКРОВЕННО Г...НО ЛОКАЦИИ ДОЛЯРЧИКОВОГО СМАРТА.
roberto dark написав: ВЫ НЕ ПРОСТО СПРОСИЛИ ЗА ВРЕМЯ ДОБИРАНИЯ, а ЕЩЁ И ПЫТАЛИСЬ ТУТ ПОДВЕГНУТЬ СОМНЕНИЮ БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, ОБ ОТКРОВЕННО Г...НО ЛОКАЦИИ ДОЛЯРЧИКОВОГО СМАРТА.
Вы просто не понимаете разницы между "подвергнуть сомнению" и "попросить пояснить мысль".
Да что тут понимать? Наверное и ребенок бы сообразил, к чему вы задали этот примитивный вопрос ( ТЕМ БОЛЕЕ СРАЗУ ПОСЛЕ МОЕГО КРИТИЧЕСКОГО ПОСТА О СМАРТЕ), на который можно получить ЭЛЕМЕНТАРНО ответ, с точностью до минуты. В 9.00 зайдя приложение Google map и указав локации+ транспорт. Так что хватит умничать. Хотели тут "предать анафеме" критиков успешного смарта? Получилось? НЕ ДУМАЮ. Тем более не местный.
Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных. Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными: - полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон) - стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне) - время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.
juristkostya написав:Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных. Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными: - полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон) - стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне) - время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.
juristkostya написав:Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных. Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными: - полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон) - стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне) - время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.