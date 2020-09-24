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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752>
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:З левандівки ніколи не добирався, не мій район. Ось тут дає біля 20 хвилин в ідеальних умовах...
https://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv/c ... 3.977484/1

Тобто від 20 хвилин до 50 хвилин скоріш за все.


рідкісна туфта для понаєхів :lol:

корок починається з моста/Сяйво, потім по городоцькій біля маргаринки/сільмаша, далі дупло на приміському/центральному/костел (там можна стояти/повзти кілометр - 20-30хв.), далі муки вздовж цирку і до самого центру :shock:

смердить вихлопними - неможливо дихати.
маршрутки вклинюються у всі дірки+рахітний трамвай :shock:
рогулі бігають з торбами до скрині/ринку і назад нескінченним потоком :shock:
одна з найгірших артерій міста

а коли там стається ось таке:
У понеділок, 30 серпня, у Львові, на Городоцькій, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє “Варта1”.

Близько 12:30 год, сталося зіткнення легковика з тролейбусом.

Внаслідок ДТП, рух трамваїв та авто заблокований.

Городоцька, біля костелу, ДТП. Трамваї не їдуть у бік центру, обидві смуги заблоковані”, — йдеться у дописі.

Водіїв просять, за можливості, оминати ділянку.
https://varta1.com.ua/u-lvovi-avtomobil ... 5Bf1edW-Lw

а дтп на Городоцькій це буденне явище, оскільки трафік просто шалений, тому можна стояти/курити кілька год...
Востаннє редагувалось jump в Пон 30 сер, 2021 15:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:36

  juristkostya написав:сориентируйте неместного:
Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта.


Из глубины вашего сознания, также была воспроизведена на свет вышеозначенная мысль. Поэтому ВЫ НЕ ПРОСТО СПРОСИЛИ ЗА ВРЕМЯ ДОБИРАНИЯ, а ЕЩЁ И ПЫТАЛИСЬ ТУТ ПОДВЕГНУТЬ СОМНЕНИЮ БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, ОБ ОТКРОВЕННО Г...НО ЛОКАЦИИ ДОЛЯРЧИКОВОГО СМАРТА.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:52

  roberto dark написав: ВЫ НЕ ПРОСТО СПРОСИЛИ ЗА ВРЕМЯ ДОБИРАНИЯ, а ЕЩЁ И ПЫТАЛИСЬ ТУТ ПОДВЕГНУТЬ СОМНЕНИЮ БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, ОБ ОТКРОВЕННО Г...НО ЛОКАЦИИ ДОЛЯРЧИКОВОГО СМАРТА.

Вы просто не понимаете разницы между "подвергнуть сомнению" и "попросить пояснить мысль".
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:29

  juristkostya написав:
  roberto dark написав: ВЫ НЕ ПРОСТО СПРОСИЛИ ЗА ВРЕМЯ ДОБИРАНИЯ, а ЕЩЁ И ПЫТАЛИСЬ ТУТ ПОДВЕГНУТЬ СОМНЕНИЮ БЕССПОРНЫЙ ФАКТ, ОБ ОТКРОВЕННО Г...НО ЛОКАЦИИ ДОЛЯРЧИКОВОГО СМАРТА.

Вы просто не понимаете разницы между "подвергнуть сомнению" и "попросить пояснить мысль".


Да что тут понимать? Наверное и ребенок бы сообразил, к чему вы задали этот примитивный вопрос ( ТЕМ БОЛЕЕ СРАЗУ ПОСЛЕ МОЕГО КРИТИЧЕСКОГО ПОСТА О СМАРТЕ), на который можно получить ЭЛЕМЕНТАРНО ответ, с точностью до минуты. В 9.00 зайдя приложение Google map и указав локации+ транспорт.
Так что хватит умничать. Хотели тут "предать анафеме" критиков успешного смарта? Получилось? НЕ ДУМАЮ. Тем более не местный. :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:37

  roberto dark написав:получить ЭЛЕМЕНТАРНО ответ, с точностью до минуты. В 9.00 зайдя приложение Google map и указав локации+ транспорт.
Гугл хорошо, но практическая многолетняя статистика гораздо полезнее.

  roberto dark написав: Хотели тут подвегнуть анафеме критиков успешного смарта? Получилось? Тем более не местный. :lol:


https://youtu.be/OGsHshpYkiU
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:59

Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных.
Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными:
- полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон)
- стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне)
- время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.

Спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:31

  juristkostya написав:Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных.
Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными:
- полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон)
- стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне)
- время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.

Спасибо.


НЕРУХОМІСТЬ ЛЬВІВ №1 оренда продаж
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:42

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных.
Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными:
- полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон)
- стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне)
- время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.

Спасибо.


НЕРУХОМІСТЬ ЛЬВІВ №1 оренда продаж
ADMIN👉🏻 @N1Lviv
Найбільша группа у вайбері 24000 учасників з нерухомості Львів 👉🏻 https://invite.viber.com/?g2=AQBPORzvtp ... qGD%2BvjFz

👉🏻@Neruhomistlviv1_bot
https://t.me/NeruhomistLviv

К сожалению, я не местный. Поэтому, не могу сам оценить время доезда и тип (благоустроенность) микрорайона.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хочу вкластись в Парк резіденс на стрийській, хтось чув про забудовника? ціна доволі висока на етапі котловану та квартир вже майже нема. 1450$ за м2 доволі багато
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:30

  dinozavrik написав:Хочу вкластись в Парк резіденс на стрийській, хтось чув про забудовника? ціна доволі висока на етапі котловану та квартир вже майже нема. 1450$ за м2 доволі багато

А в lvivtechcity вкластися немає бажання на котловані? Там варіант також цікавий на перспективу. Я особисто чекаю на відкриття продажу. Айтішникам буде здаватись аж гай буде шуміти бо у Львові це єдиний кластер, що має ще зміст, що стосується житлової оренди.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 30 сер, 2021 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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