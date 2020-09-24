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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:33
roberto dark написав: dinozavrik написав:
Хочу вкластись в Парк резіденс на стрийській, хтось чув про забудовника? ціна доволі висока на етапі котловану та квартир вже майже нема. 1450$ за м2 доволі багато
А в lvivtechcity немаэ бажання? Там варіант також цікавий на перспективу. Я особисто чекаюна відуриття продажу. Айтішникам буде здаватись аж гай буде шуміти бо у Львові це єдиний кластер, що має ще зміст, якщо стосується оренди.
Є бажання, та вже змучився на них чекати, якщо будуть цікаві варіанти - то поміняю
або і там візьму, залежно від ціни за м2. бо підозрюю що там під 2к буде
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:41
juristkostya Я вам кроме шуток предложил бы неплохой вариант в Гринвиле, который выкладывал ранее, или той же жк Добра оселя рядом ищите. Как для пешехода, ( трамвай во Львове рулит) поверьте отличный вариант по умеренной цене. Есть ещё большие жк Семицвит близко к центру и разные Авалоны в начале Чорновола, но цены там могут быть немного выше.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Пон 30 сер, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:49
roberto dark написав:juristkostya
Я вам кроме шуток предложил бы неплохой вариант в Гринвиле, который выкладывал ранее, или той же жк Добра оселя рядом ищите. Как для пешехода, ( трамвай во Львове рулит) поверьте отличный вариант по умеренной цене.
Если вы владеете реальными цифрами в заданных критериях, буду рад их узнать.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:52
juristkostya написав: roberto dark написав:juristkostya
Я вам кроме шуток предложил бы неплохой вариант в Гринвиле, который выкладывал ранее, или той же жк Добра оселя рядом ищите. Как для пешехода, ( трамвай во Львове рулит) поверьте отличный вариант по умеренной цене.
Если вы владеете реальными цифрами в заданных критериях, буду рад их узнать.
Я вам советую обратиться к маклеру, которому вы доверяете.
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roberto dark
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:00
dinozavrik написав: roberto dark написав: dinozavrik написав:
Хочу вкластись в Парк резіденс на стрийській, хтось чув про забудовника? ціна доволі висока на етапі котловану та квартир вже майже нема. 1450$ за м2 доволі багато
А в lvivtechcity немаэ бажання? Там варіант також цікавий на перспективу. Я особисто чекаюна відуриття продажу. Айтішникам буде здаватись аж гай буде шуміти бо у Львові це єдиний кластер, що має ще зміст, якщо стосується оренди.
Є бажання, та вже змучився на них чекати, якщо будуть цікаві варіанти - то поміняю
або і там візьму, залежно від ціни за м2. бо підозрюю що там під 2к буде
Я вангую там 1500$ за метр на папері. Моя маклерша сказала, що в жовтні десь почнуть продажі.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:15
roberto dark написав: juristkostya написав: roberto dark написав:juristkostya
Я вам кроме шуток предложил бы неплохой вариант в Гринвиле, который выкладывал ранее, или той же жк Добра оселя рядом ищите. Как для пешехода, ( трамвай во Львове рулит) поверьте отличный вариант по умеренной цене.
Если вы владеете реальными цифрами в заданных критериях, буду рад их узнать.
Я вам советую обратиться к маклеру, которому вы доверяете.
увы, не могу воспользоваться этим советом. Неоткуда мне взять _проверенного_
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:23
juristkostya написав:
Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных.
Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными:
- полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон)
- стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне)
- время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.
Спасибо.
єдиний варіант за Вашим критерієм:
пр. Чорновола, але тут нюанси-відрізок приблизно від в.Хімічної (це зі сторони центру)і до максимум Інтерсіті (протилежний край), з натяжкою - "Бомба", далі не варто.
Тоді ГТ взагалі можна не користуватись, пішки, нормальним темпом від Інтерсіті до центру 20хв.
є вищеперелічені школи/садки/гуртки/секції
ціни у совковому варіанті - 5000/5500, у новобуді-6000/6500, шукайте на ФБ та інших ресурсах-оренда без маклерів
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