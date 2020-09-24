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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:52

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:juristkostya Я вам кроме шуток предложил бы неплохой вариант в Гринвиле, который выкладывал ранее, или той же жк Добра оселя рядом ищите. Как для пешехода, ( трамвай во Львове рулит) поверьте отличный вариант по умеренной цене.

Если вы владеете реальными цифрами в заданных критериях, буду рад их узнать.

Я вам советую обратиться к маклеру, которому вы доверяете.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:00

  dinozavrik написав:
  roberto dark написав:
  dinozavrik написав:Хочу вкластись в Парк резіденс на стрийській, хтось чув про забудовника? ціна доволі висока на етапі котловану та квартир вже майже нема. 1450$ за м2 доволі багато

А в lvivtechcity немаэ бажання? Там варіант також цікавий на перспективу. Я особисто чекаюна відуриття продажу. Айтішникам буде здаватись аж гай буде шуміти бо у Львові це єдиний кластер, що має ще зміст, якщо стосується оренди.

Є бажання, та вже змучився на них чекати, якщо будуть цікаві варіанти - то поміняю :) або і там візьму, залежно від ціни за м2. бо підозрюю що там під 2к буде

Я вангую там 1500$ за метр на папері. Моя маклерша сказала, що в жовтні десь почнуть продажі. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:15

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав:juristkostya Я вам кроме шуток предложил бы неплохой вариант в Гринвиле, который выкладывал ранее, или той же жк Добра оселя рядом ищите. Как для пешехода, ( трамвай во Львове рулит) поверьте отличный вариант по умеренной цене.

Если вы владеете реальными цифрами в заданных критериях, буду рад их узнать.

Я вам советую обратиться к маклеру, которому вы доверяете.
увы, не могу воспользоваться этим советом. Неоткуда мне взять _проверенного_
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:23

  juristkostya написав:Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных.
Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными:
- полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон)
- стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне)
- время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.

Спасибо.


єдиний варіант за Вашим критерієм:
пр. Чорновола, але тут нюанси-відрізок приблизно від в.Хімічної (це зі сторони центру)і до максимум Інтерсіті (протилежний край), з натяжкою - "Бомба", далі не варто.

Тоді ГТ взагалі можна не користуватись, пішки, нормальним темпом від Інтерсіті до центру 20хв.
є вищеперелічені школи/садки/гуртки/секції
ціни у совковому варіанті - 5000/5500, у новобуді-6000/6500, шукайте на ФБ та інших ресурсах-оренда без маклерів
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:49

  jump написав:
  juristkostya написав:Друзья, ещё по таком вопросу нужно мнение местных.
Диапазон цен на аренду квартиры с такими вводными:
- полноценная однушка (35-40 м.кв, отдельная кухня, прихожая, застеклённый балкон)
- стандартный "советский" жилмассив (чтобы достаточно просторный зелёный двор, школа, садик и минимальный набор кружков-секций в микрорайоне)
- время добирания на ОТ до центра порядка 40 минут в утренний час пик.

Спасибо.


єдиний варіант за Вашим критерієм:
пр. Чорновола, але тут нюанси-відрізок приблизно від в.Хімічної (це зі сторони центру)і до максимум Інтерсіті (протилежний край), з натяжкою - "Бомба", далі не варто.

Тоді ГТ взагалі можна не користуватись, пішки, нормальним темпом від Інтерсіті до центру 20хв.
є вищеперелічені школи/садки/гуртки/секції
ціни у совковому варіанті - 5000/5500, у новобуді-6000/6500, шукайте на ФБ та інших ресурсах-оренда без маклерів
спасибо за конкретику!
Аж не верится, дёшево.

А если купить (при тех же вводных)?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:06

  roberto dark написав: Дешева рибка, але поганенька юшка. За 6000 в Новобуді в ближньому центрі? Ну, ну.. :twisted: Коли знайдете - покажете нам свої пінати, цікаво... Купити? :lol: Ну 40 м кв в новобуді з ремонтом, щось ЛІКВІДНЕ, в кінці Кульпарківської наприклад чи на тій ж Мазепи, то напевно треба мінімум 6 котлет долярів 8)
я дико извиняюсь, но вы так и не дали ни одного конкретного ответа, зато сарказма вылили от души. Зачем?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:17

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав: Дешева рибка, але поганенька юшка. За 6000 в Новобуді в ближньому центрі? Ну, ну.. :twisted: Коли знайдете - покажете нам свої пінати, цікаво... Купити? :lol: Ну 40 м кв в новобуді з ремонтом, щось ЛІКВІДНЕ, в кінці Кульпарківської наприклад чи на тій ж Мазепи, то напевно треба мінімум 6 котлет долярів 8)
я дико извиняюсь, но вы так и не дали ни одного конкретного ответа, зато сарказма вылили от души. Зачем?

Потому, что вы задаете вопросы - один тупее другого и за всё подряд. Уже и про покупку заинтересовались, перед этим спрашивая чуть ли цену проезда на маршрутке во Львове :) Что ещё конкретнее вы хотите тут на ветке получить? Ключи от бесплатной квартиры в люксе, возле Оперного театра? Такого примитивного юриста ещё не видел. :shock:

Вопросы имеют очень практический смысл. Да, вы его не понимаете, но это ничего не меняет.
juristkostya
 
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  #<1 ... 749750751752
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