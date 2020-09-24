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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:52
juristkostya написав: dinozavrik написав:
В гарному новобуді - помножте на 2, не здають там новобуд з ремонтом по 250$. По локації - ще Любінська, Наукова, Виговського ( від любінської до кульпарківської
Ок, вот это намного правдоподобнее выглядит...
А советский фонд по 5-5,5 реально (в районе, который соответствует моим вводным)?
В ХРУЩЕ РЕАЛЬНО. И ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО - ХОТЕЛКИ, А ТО ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ КАКИЕ-ТО...
И ГДЕ ОН ТАКОЙ "ВУМНЫЙ ЮРИСТ УЗЯЛСЯ"?
ЛЮДИ ВЕРНИТЕ ТУРЕЦКОГО "ПРОХФЕССОРА", А ТО И ПОГОВОРИТЬ СКОРО НЕ С КЕМ БУДЕТ!!!
Востаннє редагувалось roberto dark
в Пон 30 сер, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:55
jump написав: juristkostya написав: dinozavrik написав:
В гарному новобуді - помножте на 2, не здають там новобуд з ремонтом по 250$. По локації - ще Любінська, Наукова, Виговського ( від любінської до кульпарківської
Ок, вот это намного правдоподобнее выглядит...
А советский фонд по 5-5,5 реально (в районе, который соответствует моим вводным)?
все, що я Вам навів - абсолютно реальне. У мене в цьому районі кілька знайомих живе.
Ходив, допомагав вибирати, основне - брати напряму від власників
байкарі і не таке розкажуть, тут і ригалтори пасуться
совок можна купити від 32 тис дол
новобуд - від 38/40 тис дол.
итак, если говорить о советском фонде:
Или купить ориентировочно за 35
Или снимать за 5,5
Верно?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:57
roberto dark написав: juristkostya написав: dinozavrik написав:
В гарному новобуді - помножте на 2, не здають там новобуд з ремонтом по 250$. По локації - ще Любінська, Наукова, Виговського ( від любінської до кульпарківської
Ок, вот это намного правдоподобнее выглядит...
А советский фонд по 5-5,5 реально (в районе, который соответствует моим вводным)?
В ХРУЩЕ РЕАЛЬНО. И ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО - ХОТЕЛКИ, А ТО ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ КАКИЕ-ТО...
И ГДЕ ОН ТАКОЙ "ВУМНЫЙ ЮРИСТ УЗЯЛСЯ"?
ЛЮДИ ВЕРНИТЕ ТУРЕЦКОГО "ПРОХФЕССОРА", А ТО И ПОГОВОРИТЬ СКОРО НЕ С КЕМ БУДЕТ!!!
"вводные" - это именно вводные.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:26
juristkostya написав:
итак, если говорить о советском фонде:
Или купить ориентировочно за 35
Или снимать за 5,5
Верно?
Знайома сім"я, 2дорослих, без дітей, знімали до НР 2кімн, совок-6000грн.,біля Інтерсіті/чорновола. Перед НР господиня порахувала, що здавати їй вже невигідно, попросила їх з"їхати, продала ту квартиру. Знайшли приблизно у тому ж місці новобуд, ІО, 2 кімн, шукали прискіпливо, 7 чи 8 переглядів різних варіантів, платять зараз 8000грн.
По ціні на совок/купівлю, знайдете масу варіантів, люди скидають купу квартир, оскільки дорогі комунальні.
+ на ринок вилилась маса як новобуду так і совка
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jump
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