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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:55
jump написав: juristkostya написав: dinozavrik написав:
В гарному новобуді - помножте на 2, не здають там новобуд з ремонтом по 250$. По локації - ще Любінська, Наукова, Виговського ( від любінської до кульпарківської
Ок, вот это намного правдоподобнее выглядит...
А советский фонд по 5-5,5 реально (в районе, который соответствует моим вводным)?
все, що я Вам навів - абсолютно реальне. У мене в цьому районі кілька знайомих живе.
Ходив, допомагав вибирати, основне - брати напряму від власників
байкарі і не таке розкажуть, тут і ригалтори пасуться
совок можна купити від 32 тис дол
новобуд - від 38/40 тис дол.
итак, если говорить о советском фонде:
Или купить ориентировочно за 35
Или снимать за 5,5
Верно?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:57
roberto dark написав: juristkostya написав: dinozavrik написав:
В гарному новобуді - помножте на 2, не здають там новобуд з ремонтом по 250$. По локації - ще Любінська, Наукова, Виговського ( від любінської до кульпарківської
Ок, вот это намного правдоподобнее выглядит...
А советский фонд по 5-5,5 реально (в районе, который соответствует моим вводным)?
В ХРУЩЕ РЕАЛЬНО. И ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО - ХОТЕЛКИ, А ТО ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ КАКИЕ-ТО...
И ГДЕ ОН ТАКОЙ "ВУМНЫЙ ЮРИСТ УЗЯЛСЯ"?
ЛЮДИ ВЕРНИТЕ ТУРЕЦКОГО "ПРОХФЕССОРА", А ТО И ПОГОВОРИТЬ СКОРО НЕ С КЕМ БУДЕТ!!!
"вводные" - это именно вводные.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:26
juristkostya написав:
итак, если говорить о советском фонде:
Или купить ориентировочно за 35
Или снимать за 5,5
Верно?
Знайома сім"я, 2дорослих, без дітей, знімали до НР 2кімн, совок-6000грн.,біля Інтерсіті/чорновола. Перед НР господиня порахувала, що здавати їй вже невигідно, попросила їх з"їхати, продала ту квартиру. Знайшли приблизно у тому ж місці новобуд, ІО, 2 кімн, шукали прискіпливо, 7 чи 8 переглядів різних варіантів, платять зараз 8000грн.
По ціні на совок/купівлю, знайдете масу варіантів, люди скидають купу квартир, оскільки дорогі комунальні.
+ на ринок вилилась маса як новобуду так і совка
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:00
jump написав: juristkostya написав:
итак, если говорить о советском фонде:
Или купить ориентировочно за 35
Или снимать за 5,5
Верно?
Знайома сім"я, 2дорослих, без дітей, знімали до НР 2кімн, совок-6000грн.,біля Інтерсіті/чорновола. Перед НР господиня порахувала, що здавати їй вже невигідно, попросила їх з"їхати, продала ту квартиру. Знайшли приблизно у тому ж місці новобуд, ІО, 2 кімн, шукали прискіпливо, 7 чи 8 переглядів різних варіантів, платять зараз 8000грн.
По ціні на совок/купівлю, знайдете масу варіантів, люди скидають купу квартир, оскільки дорогі комунальні.
+ на ринок вилилась маса як новобуду так і совка
новострой, 2 комнаты, ИО - это кто-то не менее 60т вложил. Может, и 80.
А сдает за 8000 грн? 5% годовых?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:10
jump написав: juristkostya написав:
итак, если говорить о советском фонде:
Или купить ориентировочно за 35
Или снимать за 5,5
Верно?
Знайома сім"я, 2дорослих, без дітей, знімали до НР 2кімн, совок-6000грн.,біля Інтерсіті/чорновола. Перед НР господиня порахувала, що здавати їй вже невигідно, попросила їх з"їхати, продала ту квартиру. Знайшли приблизно у тому ж місці новобуд, ІО, 2 кімн, шукали прискіпливо, 7 чи 8 переглядів різних варіантів, платять зараз 8000грн.
По ціні на совок/купівлю, знайдете масу варіантів, люди скидають купу квартир, оскільки дорогі комунальні.
+ на ринок вилилась маса як новобуду так і совка
Я згоден з тим, що квартир багато продаються, особливо старого ( убитого) фонду, а також будують у Львові БЕЗ ОГЛЯДКИ НАЗАД, ЯК НАВІЖЕНІ, ЖАДІБНІ ЗАБУДОВНИКИ. Тому Львів і знаходиться на другому місці цього року після столиці по кількості зданих новобудов, якщо не помиляюсь. Але при цьому маємо негативну статистику по народжуваності та молодь продовжує виїджати за кордон, особливо із області, що не дає значного притоку нових жителів міста, хоча би як у Києві.
Тому перспективи у Львові я особливо поки, що не бачу окрім здачі квартир для айтішників. Хоча тут також потрібно постійно бути в тренді, конкуренція росте із ростом пропозиції, а прибутки падають. Вірний показник негативній тенденції в оренді, є також ТЕ, ЩО ЧИСТИЛЬЩИКІ ВЗУТТЯ, ПОЧАЛИ ВКЛАДАТИ ОСТАННІ КОШТИ В ЛЕВАНДІВСЬКІ СМАРТИ, ДЛЯ ЗДАЧІ "ЗА ПЕТРУШКУ", І Я ЗАРАЗ ЗОВСІМ НЕ ЖАРТУЮ...
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:31
juristkostya написав:
новострой, 2 комнаты, ИО - это кто-то не менее 60т вложил. Может, и 80.
А сдает за 8000 грн? 5% годовых?
дивне питання...
один чоловяга купив доньці 3кімн, новобуд, ІО, ремонти/меблі.
донька виїхала за кордон, на даний момент вертатись не збирається, що йому з тією квартирою робити??? ОСББ плати, доставку плати тай хату треба з осені по весну прогрівати, бо грибок кинеться!
Здав за 9700
87м2
15хв пішки до Стрийського парку...
Востаннє редагувалось jump
в Пон 30 сер, 2021 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:35
roberto dark написав:
Тому перспективи у Львові я особливо поки, що не бачу окрім здачі квартир для айтішників. Хоча тут також потрібно постійно бути в тренді, конкуренція росте із ростом пропозиції, а прибутки падають
не вважайте їх дурниками з купою грошей:-)
багато знайомих купили свої квартири/котеджі, вони в тренді знають куди дує вітер:-)
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:45
jump написав: roberto dark написав:
Тому перспективи у Львові я особливо поки, що не бачу окрім здачі квартир для айтішників. Хоча тут також потрібно постійно бути в тренді, конкуренція росте із ростом пропозиції, а прибутки падають
не вважайте їх дурниками з купою грошей:-)
багато знайомих купили свої квартири/котеджі, вони в тренді знають куди дує вітер:-)
Так я i не вважаю. Просто в них сильний приток нових з кожним роком, якийсь час "бiдних" початкiвцiв.
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