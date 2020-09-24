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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:14

  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:26

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?

В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:53

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?

В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.

И во Львове это считается "хрен знает где"? Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".
Или я какого-то местного нюанса не понимаю?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:И во Львове это считается "хрен знает где"?

Ні, це на вході в один з таких районів)) і якщо проїхати в самий кінець цього району/на окраїну - аж тоді це буде рахуватись "хрін зна де"))
  juristkostya написав:Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".

І я так кажу, що ЖК, де я купив смарт - це "середня локація"/віддаленість!
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:31

  Успіх написав:
  juristkostya написав:И во Львове это считается "хрен знает где"?

Ні, це на вході в один з таких районів)) і якщо проїхати в самий кінець цього району/на окраїну - аж тоді це буде рахуватись "хрін зна де"))
  juristkostya написав:Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".

І я так кажу, що ЖК, де я купив смарт - це "середня локація"/віддаленість!

в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш.
juristkostya
 
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  #<1 ... 751752753754
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