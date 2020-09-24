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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:14
Успіх написав:
Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:26
juristkostya написав: Успіх написав:
Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:53
Успіх написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
И во Львове это считается "хрен знает где"? Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".
Или я какого-то местного нюанса не понимаю?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:18
juristkostya написав:
И во Львове это считается "хрен знает где"?
Ні, це на вході в один з таких районів)) і якщо проїхати в самий кінець цього району/на окраїну - аж тоді це буде рахуватись "хрін зна де"))
juristkostya написав:
Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".
І я так кажу, що ЖК, де я купив смарт - це "середня локація"/віддаленість!
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:31
Успіх написав: juristkostya написав:
И во Львове это считается "хрен знает где"?
Ні, це на вході в один з таких районів)) і якщо проїхати в самий кінець цього району/на окраїну - аж тоді це буде рахуватись "хрін зна де"))
juristkostya написав:
Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".
І я так кажу, що ЖК, де я купив смарт - це "середня локація"/віддаленість!
в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш.
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