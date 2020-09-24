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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:14

  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:26

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?

В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:53

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?

В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.

И во Львове это считается "хрен знает где"? Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".
Или я какого-то местного нюанса не понимаю?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:И во Львове это считается "хрен знает где"?

Ні, це на вході в один з таких районів)) і якщо проїхати в самий кінець цього району/на окраїну - аж тоді це буде рахуватись "хрін зна де"))
  juristkostya написав:Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".

І я так кажу, що ЖК, де я купив смарт - це "середня локація"/віддаленість!
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:31

  Успіх написав:
  juristkostya написав:И во Львове это считается "хрен знает где"?

Ні, це на вході в один з таких районів)) і якщо проїхати в самий кінець цього району/на окраїну - аж тоді це буде рахуватись "хрін зна де"))
  juristkostya написав:Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".

І я так кажу, що ЖК, де я купив смарт - це "середня локація"/віддаленість!

в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:20

Крани - крутяться, Успіха УСПІХ - будується!)))

  juristkostya написав:в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш

Ну от👍
Думаю, що наступного року легко заберуть за 7К мій смарт(27м2)
Так, як це новобудова і без скаженого ЦО!

п.с.
Вже, наче, здали 1 будинок в першій черзі - тож скоро(через 2-3міс) будемо знайти, за яку ціну здають смарти в "середній локації" міста Лева :)

Зображення
Нагадаю, здача мого - кінець весни 2022р.
Наче, темпи будівництва - нормальні, враховуючи, що в грудні було лише залито перекриття паркінгу..... - а вже височіють всі поверхи і, навіть, вже стіни вимурувані.

Зображення

.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:27

  Успіх написав:
  juristkostya написав:в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш

Ну от👍
Думаю, що наступного року легко заберуть за 7К мій смарт(27м2)
Так, як це новобудова і без скаженого ЦО!

Д
А у вас есть выделенная территория с видеонаблюдением, и нормальный район вокруг (не смарт-гетто)?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:37

  juristkostya написав:
  Успіх написав:
  juristkostya написав:в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш

Ну от👍
Думаю, що наступного року легко заберуть за 7К мій смарт(27м2)
Так, як це новобудова і без скаженого ЦО!

Д
А у вас есть выделенная территория с видеонаблюдением, и нормальный район вокруг (не смарт-гетто)?

Ну от тут буде наче "місто в місті" - 14(якщо не помиляюсь)будинків, на території початкова школа і садочок.
А відеоспостереження тепер є, майже, у всіх новобудах)) ОСББ - першою справою, що робить, це - ставить камери))
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:39

  Успіх написав:Ну от тут буде наче "місто в місті" - 14(якщо не помиляюсь)будинків, на території початкова школа і садочок.
А відеоспостереження тепер є, майже, у всіх новобудах)) ОСББ - першою справою, що робить, це - ставить камери))

А физически забор по границе двора?
А, и какая высотность "миста в мисти"?
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:55

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Ну от тут буде наче "місто в місті" - 14(якщо не помиляюсь)будинків, на території початкова школа і садочок.
А відеоспостереження тепер є, майже, у всіх новобудах)) ОСББ - першою справою, що робить, це - ставить камери))

А физически забор по границе двора?
А, и какая высотность "миста в мисти"?

Не знаю, як там буде на рахунок паркану/чи буде обгороджена територія, чи ні...

Поверховість 8-12

Глянув, таки будинків 15
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-riel-cit ... 1%96%D0%B2
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