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Успіх написав:Для juristkostya: Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок. А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
Успіх написав:Для juristkostya: Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок. А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
В найгірших випадках - так. А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
Успіх написав:Для juristkostya: Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок. А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
В найгірших випадках - так. А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
И во Львове это считается "хрен знает где"? Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность". Или я какого-то местного нюанса не понимаю?
juristkostya написав:в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш
Ну от👍 Думаю, що наступного року легко заберуть за 7К мій смарт(27м2) Так, як це новобудова і без скаженого ЦО!
п.с. Вже, наче, здали 1 будинок в першій черзі - тож скоро(через 2-3міс) будемо знайти, за яку ціну здають смарти в "середній локації" міста Лева
Нагадаю, здача мого - кінець весни 2022р. Наче, темпи будівництва - нормальні, враховуючи, що в грудні було лише залито перекриття паркінгу..... - а вже височіють всі поверхи і, навіть, вже стіни вимурувані.
juristkostya написав:в Харькове смарт 20м.кв в такой удаленности сдается за 6500. Любопытно, за сколько в итоге пойдет ваш
Ну от👍 Думаю, що наступного року легко заберуть за 7К мій смарт(27м2) Так, як це новобудова і без скаженого ЦО!
Д А у вас есть выделенная территория с видеонаблюдением, и нормальный район вокруг (не смарт-гетто)?
Ну от тут буде наче "місто в місті" - 14(якщо не помиляюсь)будинків, на території початкова школа і садочок. А відеоспостереження тепер є, майже, у всіх новобудах)) ОСББ - першою справою, що робить, це - ставить камери))
Успіх написав:Ну от тут буде наче "місто в місті" - 14(якщо не помиляюсь)будинків, на території початкова школа і садочок. А відеоспостереження тепер є, майже, у всіх новобудах)) ОСББ - першою справою, що робить, це - ставить камери))
А физически забор по границе двора? А, и какая высотность "миста в мисти"?
Успіх написав:Ну от тут буде наче "місто в місті" - 14(якщо не помиляюсь)будинків, на території початкова школа і садочок. А відеоспостереження тепер є, майже, у всіх новобудах)) ОСББ - першою справою, що робить, це - ставить камери))
А физически забор по границе двора? А, и какая высотность "миста в мисти"?
Не знаю, як там буде на рахунок паркану/чи буде обгороджена територія, чи ні...