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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:56
Успіх написав:
Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
А якщо перейти міст(це 5хв), то там, по Городоцький, ще більше маршруток їздить!
Тобто, транспортне сполучення - нормальне!
От, якщо б взяти окраїну району Левандівки, де не всюди, навіть, ОДНА маршрутка доїзджає, - то так - окраїну Левандівки я й сам можу назвати "в дупі світу", як Рясне1-2
Тому, розташування ЖК, де я купив смарт-квартиру, оцінюю, як "середня локація"!
жопа в людини теж, можна сказати, "середня локація"
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:57
juristkostya написав: Успіх написав: juristkostya написав:
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
И во Львове это считается "хрен знает где"? Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".
Или я какого-то местного нюанса не понимаю?
кіко-кіко, 1 мільон, у Львові, гагага,
навіть з туристами в пік сезону із селянами в з навколишніх сіл в базарний день не буде стільки
Десь як 2 Вінниці або 3 Житомира
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