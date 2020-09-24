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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:56
Успіх написав:
Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
А якщо перейти міст(це 5хв), то там, по Городоцький, ще більше маршруток їздить!
Тобто, транспортне сполучення - нормальне!
От, якщо б взяти окраїну району Левандівки, де не всюди, навіть, ОДНА маршрутка доїзджає, - то так - окраїну Левандівки я й сам можу назвати "в дупі світу", як Рясне1-2
Тому, розташування ЖК, де я купив смарт-квартиру, оцінюю, як "середня локація"!
жопа в людини теж, можна сказати, "середня локація"
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:57
juristkostya написав: Успіх написав: juristkostya написав:
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
В найгірших випадках - так.
А в реальності, щоранку/в час пік, швидше 25-30хв.
И во Львове это считается "хрен знает где"? Для миллионного города без метро, по идее, это "средняя удаленность".
Или я какого-то местного нюанса не понимаю?
кіко-кіко, 1 мільон, у Львові, гагага,
навіть з туристами в пік сезону із селянами в з навколишніх сіл в базарний день не буде стільки
Десь як 2 Вінниці або 3 Житомира
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2
Додано: Вів 31 сер, 2021 19:07
flyman написав:
[
кіко-кіко, 1 мільон, у Львові, гагага,
навіть з туристами в пік сезону із селянами в з навколишніх сіл в базарний день не буде стільки
Десь як 2 Вінниці або 3 Житомира
Я округляю.
В любом случае, давайте прямо: город с таким населением, да с историческим центром, да без метро - обречён на транспортную проблему. Нерешаемую.
Поэтому, я придерживаюсь мнения, что до 40 минут до центра на ОТ - это далеко не самая плохая локация. Со временем будет только хуже.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:19
flyman написав:
кіко-кіко, 1 мільон, у Львові, гагага,
навіть з туристами в пік сезону із селянами в з навколишніх сіл в базарний день не буде стільки
Ну що ти придираєшся?
Всі так округлюють!
Ну, +/- 800К - і що це змінює?
Ти ж сам писав, та і є у вільному доступі в інеті, що цьогоріч місто Лева посіло друге місце по цінах на нерухомість!
На третьому - Одеса(а минулого року було навпаки, Одеса на другому, а Львів на третьому)
Тож, як не крути, а Львів ЗАВЖДИ був, як не в першій трійці, то в першій п'ятірці, точно!!!( мається на увазі, взагалі, по крутезні
)
Будь-кого запитай, щоб назвали тобі 5ть найкращих/найперспективніших міст України - і всюди у відповіді почуєш - Львів!
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:17
Лажанувся. Ціни в Албанії на нерухомість зробили +40-50%.Якщо минулого року смарта (але більшого ніж в Долярчика) в Саранді можна було купити за ~30-35€, то цьогоріч вже під 50€.Експрес аналіз зробив по пропозиціях, що висіла на вітринах агентств нерухомості.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:23
Bolt написав:Лажанувся.
Ціни в Албанії на нерухомість зробили +40-50%.Якщо минулого року смарта (але більшого ніж в Долярчика) в Саранді можна було купити за ~30-35€, то цьогоріч вже під 50€.Експрес аналіз зробив по пропозиціях, що висіла на вітринах агентств нерухомості.
Чьому?
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1
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:35
change_pm написав: Bolt написав:Лажанувся.
Ціни в Албанії на нерухомість зробили +40-50%.Якщо минулого року смарта (але більшого ніж в Долярчика) в Саранді можна було купити за ~30-35€, то цьогоріч вже під 50€.Експрес аналіз зробив по пропозиціях, що висіла на вітринах агентств нерухомості.
Чьому?
Не встиг купити. Цьогоріч вже вшосте в Албанії. Хоча ціни оренди трохи виросли, то для мене як і шість років тому ціна 43€ доба. Тобто за шість років, за оренду там я вже витратив десь під 5к€
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