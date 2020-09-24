juristkostya написав: Успіх написав:
Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.
То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?
Нюанс левандівки - є тільки 2 виїзди з району, і у випадку ДТП на них - нема часу "до", просто все зупиняється. тільки вийти з авто і йти пішки.
пункт 2 - тут нема сенсу міряти "добирання до центру", там нема ні хороших ТЦ, ні парків великих, ні багато робочих місць. в центр їхати - в деякі компанії, чи попити кави. До слова на Левандівці теж нема ТЦ