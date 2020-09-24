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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 753754755756
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:31

То вже трохи перебор. +в Албанії вологість повітря невелика.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:49

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?

Нюанс левандівки - є тільки 2 виїзди з району, і у випадку ДТП на них - нема часу "до", просто все зупиняється. тільки вийти з авто і йти пішки.
пункт 2 - тут нема сенсу міряти "добирання до центру", там нема ні хороших ТЦ, ні парків великих, ні багато робочих місць. в центр їхати - в деякі компанії, чи попити кави. До слова на Левандівці теж нема ТЦ
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:28

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:Лажанувся. Ціни в Албанії на нерухомість зробили +40-50%.Якщо минулого року смарта (але більшого ніж в Долярчика) в Саранді можна було купити за ~30-35€, то цьогоріч вже під 50€.Експрес аналіз зробив по пропозиціях, що висіла на вітринах агентств нерухомості.

Чьому?

Не встиг купити. Цьогоріч вже вшосте в Албанії. Хоча ціни оренди трохи виросли, то для мене як і шість років тому ціна 43€ доба. Тобто за шість років, за оренду там я вже витратив десь під 5к€

Анталія, а не Албанія, не перепутай Скліфасовський :)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:29

  change_pm написав:
  Bolt написав:Не встиг купити. Цьогоріч вже вшосте в Албанії. Хоча ціни оренди трохи виросли, то для мене як і шість років тому ціна 43€ доба. Тобто за шість років, за оренду там я вже витратив десь під 5к€

На акурта лили помої за ідею щось купляти на курорті, бо це невігідно, бо:

- прив"язаний до одного місця,
- оренда дешевше,
- і ще щось...

Яка була мотивація саме придбання?

акурт обсірав Албанію так що не тре його тут ліпити
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:31

  dinozavrik написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?

Нюанс левандівки - є тільки 2 виїзди з району, і у випадку ДТП на них - нема часу "до", просто все зупиняється. тільки вийти з авто і йти пішки.
пункт 2 - тут нема сенсу міряти "добирання до центру", там нема ні хороших ТЦ, ні парків великих, ні багато робочих місць. в центр їхати - в деякі компанії, чи попити кави. До слова на Левандівці теж нема ТЦ

Як нема, "Скриня" + привокзальний ринок :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:35

До Албанії значно ближче 1700км.Доречі, того року в Саранді навіть був невеличкий корок з львівських машин. Я їхав з Ксаміла(для відпочинку там галімо,але я туди їздив за грильованим сібасом та кальмарами), а на зустріч аж чотири машини на львівських номерах.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:37

  dinozavrik написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Для juristkostya:
Від Левандівського моста(а саме біля нього є зупинка, до якої 300м від ЖК/мого смарту/) їде багато маршруток в цент/до Оперного за 15-20хв. Це враховуйте, що маршрутка робить багато зупинок.
А при середніх заторах, то додайте ще +10-15хв.

То есть, до 40 минут в утренний час пик реально?

Нюанс левандівки - є тільки 2 виїзди з району, і у випадку ДТП на них - нема часу "до", просто все зупиняється. тільки вийти з авто і йти пішки.
пункт 2 - тут нема сенсу міряти "добирання до центру", там нема ні хороших ТЦ, ні парків великих, ні багато робочих місць. в центр їхати - в деякі компанії, чи попити кави. До слова на Левандівці теж нема ТЦ

Сьогодні, як раз по радіо казали, що Сяйво та Левандівка мертво стоять.
Bolt
 
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