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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53

  juristkostya написав:
  juristkostya написав:
  dinozavrik написав:пункт 2 - тут нема сенсу міряти "добирання до центру", там нема ні хороших ТЦ, ні парків великих, ні багато робочих місць. в центр їхати - в деякі компанії, чи попити кави. До слова на Левандівці теж нема ТЦ
очень странно. Здесь, в теме, куча сообщений о достоинствах "прицентральных" районов. В чем тогда их ценность?

Минутачку :-)
Вон, выше написали, что никому не надо в них попадать :-)[/quote]
Я каждый день из села в центр назад мотаюсь, почти каждый день по два раза.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:43

Як краще?

juristkostya
Думаю, що Ваш нікнейм - не просто так)) - тому питання наступне:
- мені, щоб не платити за "зайві метри" - краще смарт переоформити на дружину при підписанні Основного договору, чи це буде дорого, так як будуть це розцінювати, як переуступку?
Якщо буде 3-5Кгрн переоформлення, то тоді втрачається сенс тої "економії на зайвих метрах" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:41

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

Ехххххх, маю свіженькі "новини з полонини" - але, покищо не пишу їх, бо чекаю відповіді від juristkostya, або ще від інших/компетентних форумчан в цих юридичних тонкощах))

п.с.
Лише напишу, що таки племінниця влаштувалась в агенство нерухомості/стала ріелторкою!(ураааааааа!))))
І їхнє агенство співпрацює з усіма іншими агенствами!(лише з одним не працюють, бо воно саме ні з ким не хоче працювати) - тому інфо буду мати і вже маю "в широкому/максимальному діапазоні/по всьому Львову"!(так, як у них є купа спільних чатів, де майже всі ріелтори Львова тусуються)
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:02

  Успіх написав:juristkostya
Думаю, що Ваш нікнейм - не просто так)) - тому питання наступне:
- мені, щоб не платити за "зайві метри" - краще смарт переоформити на дружину при підписанні Основного договору, чи це буде дорого, так як будуть це розцінювати, як переуступку?
Якщо буде 3-5Кгрн переоформлення, то тоді втрачається сенс тої "економії на зайвих метрах" :mrgreen:

Формально, это, конечно, переоформление. Но, вполне допускаю, ваш застройщик учтет, что входит не стороннее лицо, а жена. Договаривайтесь там

В любом случае, риски надо диверсифицировать. И зря "основную" квартиру вы записали на себя: ФОП несёт повышенные риски наложения арестов и т.п. Так что, хотя бы вторую квартиру обязательно писать на жену, 3 т.грн в таком вопросе - пыль.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:04

  Bolt написав:Я каждый день из села в центр назад мотаюсь, почти каждый день по два раза.

Я тоже считаю, что удобство добирания в центр важно и как фактор повседневного удобства для себя, так и при последующей продаже.
juristkostya
 
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