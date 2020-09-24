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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 08:53
juristkostya написав: juristkostya написав: dinozavrik написав:
пункт 2 - тут нема сенсу міряти "добирання до центру", там нема ні хороших ТЦ, ні парків великих, ні багато робочих місць. в центр їхати - в деякі компанії, чи попити кави. До слова на Левандівці теж нема ТЦ
очень странно. Здесь, в теме, куча сообщений о достоинствах "прицентральных" районов. В чем тогда их ценность?
Минутачку
Вон, выше написали, что никому не надо в них попадать
[/quote]
Я каждый день из села в центр назад мотаюсь, почти каждый день по два раза.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 09:43
juristkostya
Думаю, що Ваш нікнейм - не просто так)) - тому питання наступне:
- мені, щоб не платити за "зайві метри" - краще смарт переоформити на дружину при підписанні Основного договору, чи це буде дорого, так як будуть це розцінювати, як переуступку?
Якщо буде 3-5Кгрн переоформлення, то тоді втрачається сенс тої "економії на зайвих метрах"
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:41
Ехххххх, маю свіженькі "новини з полонини" - але, покищо не пишу їх, бо чекаю відповіді від juristkostya, або ще від інших/компетентних форумчан в цих юридичних тонкощах))
п.с.
Лише напишу, що таки племінниця влаштувалась в агенство нерухомості/стала ріелторкою!(ураааааааа!))))
І їхнє агенство співпрацює з усіма іншими агенствами!(лише з одним не працюють, бо воно саме ні з ким не хоче працювати) - тому інфо буду мати і вже маю "в широкому/максимальному діапазоні/по всьому Львову"!(так, як у них є купа спільних чатів, де майже всі ріелтори Львова тусуються)
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:02
Успіх написав:juristkostya
Думаю, що Ваш нікнейм - не просто так)) - тому питання наступне:
- мені, щоб не платити за "зайві метри" - краще смарт переоформити на дружину при підписанні Основного договору, чи це буде дорого, так як будуть це розцінювати, як переуступку?
Якщо буде 3-5Кгрн переоформлення, то тоді втрачається сенс тої "економії на зайвих метрах"
Формально, это, конечно, переоформление. Но, вполне допускаю, ваш застройщик учтет, что входит не стороннее лицо, а жена. Договаривайтесь там
В любом случае, риски надо диверсифицировать. И зря "основную" квартиру вы записали на себя: ФОП несёт повышенные риски наложения арестов и т.п. Так что, хотя бы вторую квартиру обязательно писать на жену, 3 т.грн в таком вопросе - пыль.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:04
Bolt написав:
Я каждый день из села в центр назад мотаюсь, почти каждый день по два раза.
Я тоже считаю, что удобство добирания в центр важно и как фактор повседневного удобства для себя, так и при последующей продаже.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:19
juristkostya написав: Успіх написав:juristkostya
Думаю, що Ваш нікнейм - не просто так)) - тому питання наступне:
- мені, щоб не платити за "зайві метри" - краще смарт переоформити на дружину при підписанні Основного договору, чи це буде дорого, так як будуть це розцінювати, як переуступку?
Якщо буде 3-5Кгрн переоформлення, то тоді втрачається сенс тої "економії на зайвих метрах"
Формально, это, конечно, переоформление. Но, вполне допускаю, ваш застройщик учтет, что входит не стороннее лицо, а жена. Договаривайтесь там
В любом случае, риски надо диверсифицировать. И зря "основную" квартиру вы записали на себя: ФОП несёт повышенные риски наложения арестов и т.п. Так что, хотя бы вторую квартиру обязательно писать на жену, 3 т.грн в таком вопросе - пыль.
Дякую.
Вже ближче до здачі подивлюсь/побалакаю з забудовником.
п.с.
А толку, що квартира "на мене" записана(маю права власності), якщо і на основну квартиру і на смарт - жінка має права/свою частку
Вона ж то всюди їздила на підписи доків, давала свою згоду (що не заперечує, що я купую квартиру)
Отаке то шлюбне/подружнє життя
Бабки - мої, але частка належить дружині.... за красиві очі
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:30
Успіх написав:
п.с.
А толку, що квартира "на мене" записана(маю права власності), якщо і на основну квартиру і на смарт - жінка має права/свою частку
Вона ж то всюди їздила на підписи доків, давала свою згоду (що не заперечує, що я купую квартиру)
Отаке то шлюбне/подружнє життя
Бабки - мої, але частка належить дружині.... за красиві очі
с точки зрения налога на недвигу или наложения арестов разница очень существенная, поверьте
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:32
juristkostya написав: Успіх написав:juristkostya
Думаю, що Ваш нікнейм - не просто так)) - тому питання наступне:
- мені, щоб не платити за "зайві метри" - краще смарт переоформити на дружину при підписанні Основного договору, чи це буде дорого, так як будуть це розцінювати, як переуступку?
Якщо буде 3-5Кгрн переоформлення, то тоді втрачається сенс тої "економії на зайвих метрах"
Формально, это, конечно, переоформление. Но, вполне допускаю, ваш застройщик учтет, что входит не стороннее лицо, а жена. Договаривайтесь там
В любом случае, риски надо диверсифицировать. И зря "основную" квартиру вы записали на себя: ФОП несёт повышенные риски наложения арестов и т.п. Так что, хотя бы вторую квартиру обязательно писать на жену, 3 т.грн в таком вопросе - пыль.
Дополню:
если жена ранее никогда не была собственником жилья - оформление на нее даёт экономию на ПФУ. Тоже не 3 копейки
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