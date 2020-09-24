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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 755756757758
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:24

27м и первая сдача - столько и должно быть, если район неплохой. Просто, раньше вы не у практиков спрашивали :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:33

Скоріше, за 70 000 грн/міс! То ж центр облцентра!
Долярчик, як селянин за походженням і ментальністю, не розуміє, що не можна в свої бізнес-структури брати родичів. Кумовство - то вірний шлях знищити свій бізнес.


Племінниця говорить дядьку те, що він хоче чути. Він навіть того не розуміє. Бугага)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:58

7000 - это, конечно, и мебель и всё прочее должно быть по высшему разряду. При "среднем" ремонте можно ориентироваться на 6500 (это на сегодня, через год, скорее всего, станет дороже)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:10

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  juristkostya написав:27м и первая сдача - столько и должно быть, если район неплохой. Просто, раньше вы не у практиков спрашивали :-)

Раніше - я у заздрісників питав :mrgreen:
От я теж теоретик/ще не здавав, але порахував, що просто НЕ може бути там здача менше 5К!
Все ж просто, треба взяти орієнтовну ціну покупки готового, додати ремонт, оглянутись на локацію і..... - ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?
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