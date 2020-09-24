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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:24
27м и первая сдача - столько и должно быть, если район неплохой. Просто, раньше вы не у практиков спрашивали
Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:33
Скоріше, за 70 000 грн/міс! То ж центр облцентра!
Долярчик, як селянин за походженням і ментальністю, не розуміє, що не можна в свої бізнес-структури брати родичів. Кумовство - то вірний шлях знищити свій бізнес.
Племінниця говорить дядьку те, що він хоче чути. Він навіть того не розуміє. Бугага)))
Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:58
7000 - это, конечно, и мебель и всё прочее должно быть по высшему разряду. При "среднем" ремонте можно ориентироваться на 6500 (это на сегодня, через год, скорее всего, станет дороже)
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:10
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Раніше - я у заздрісників питав
От я теж теоретик/ще не здавав, але порахував, що просто НЕ може бути там здача менше 5К!
Все ж просто, треба взяти орієнтовну ціну покупки готового, додати ремонт, оглянутись на локацію і..... - ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:21
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:06
Ну, тут може бути багато "виправдовувань", чому так? Чому здають за мізерні %:
Квартира отримана в спадок/дорогий ремонт/багато квартир, тому "і так сойдьот"/власник за кордоном, то "аби пуста не стояла"/ немає-незнає куди цікавіше прилаштувати бабло.... і т.д. і. т.п.
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