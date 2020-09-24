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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 755756757758
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:24

27м и первая сдача - столько и должно быть, если район неплохой. Просто, раньше вы не у практиков спрашивали :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 07:58

7000 - это, конечно, и мебель и всё прочее должно быть по высшему разряду. При "среднем" ремонте можно ориентироваться на 6500 (это на сегодня, через год, скорее всего, станет дороже)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:10

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  juristkostya написав:27м и первая сдача - столько и должно быть, если район неплохой. Просто, раньше вы не у практиков спрашивали :-)

Раніше - я у заздрісників питав :mrgreen:
От я теж теоретик/ще не здавав, але порахував, що просто НЕ може бути там здача менше 5К!
Все ж просто, треба взяти орієнтовну ціну покупки готового, додати ремонт, оглянутись на локацію і..... - ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:(это на сегодня, через год, скорее всего, станет дороже)

І я про це кажу!

Наступної осені 7 000 - як з куща! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Племінниця говорить

Правду!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:21

  Успіх написав: ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?

"Это зависит", как говорят англичане.
На рынке масса вариантов сдачи "полноценных" квартир, где рентабельность те самые 6%.
Значит, смысл есть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:06

  juristkostya написав:
  Успіх написав: ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?

"Это зависит", как говорят англичане.
На рынке масса вариантов сдачи "полноценных" квартир, где рентабельность те самые 6%.
Значит, смысл есть.

Ну, тут може бути багато "виправдовувань", чому так? Чому здають за мізерні %:
Квартира отримана в спадок/дорогий ремонт/багато квартир, тому "і так сойдьот"/власник за кордоном, то "аби пуста не стояла"/ немає-незнає куди цікавіше прилаштувати бабло.... і т.д. і. т.п.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Щось не розбирають такі "дефіцитні" паркомісця по КОНЯЧИМ цінам? :mrgreen:
Зображення

І то при тому, що 994 квартири, а всього лиш 600 паркомісць :lol:

Зображення

п.с.
Там питали, чи території закрита - як бачимо - ні.
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