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juristkostya написав:27м и первая сдача - столько и должно быть, если район неплохой. Просто, раньше вы не у практиков спрашивали
Раніше - я у заздрісників питав От я теж теоретик/ще не здавав, але порахував, що просто НЕ може бути там здача менше 5К! Все ж просто, треба взяти орієнтовну ціну покупки готового, додати ремонт, оглянутись на локацію і..... - ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?
Успіх написав: ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?
"Это зависит", как говорят англичане. На рынке масса вариантов сдачи "полноценных" квартир, где рентабельность те самые 6%. Значит, смысл есть.
Ну, тут може бути багато "виправдовувань", чому так? Чому здають за мізерні %: Квартира отримана в спадок/дорогий ремонт/багато квартир, тому "і так сойдьот"/власник за кордоном, то "аби пуста не стояла"/ немає-незнає куди цікавіше прилаштувати бабло.... і т.д. і. т.п.
Успіх написав: ну хто буде вкладатись в бетон, брати на себе менінгіт ремонту і мороку з орендарями, і розраховувати на якихось нещасних 5-6% річних?
"Это зависит", как говорят англичане. На рынке масса вариантов сдачи "полноценных" квартир, где рентабельность те самые 6%. Значит, смысл есть.
Ну, тут може бути багато "виправдовувань", чому так? Чому здають за мізерні %: Квартира отримана в спадок/дорогий ремонт/багато квартир, тому "і так сойдьот"/власник за кордоном, то "аби пуста не стояла"/ немає-незнає куди цікавіше прилаштувати бабло.... і т.д. і. т.п.
Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...