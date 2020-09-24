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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 вер, 2021 10:11
Успіх написав: Bolt написав:
Як варіант
Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти
і за 10р. купити 2 квартири
Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку
Ще й кредити беруть на айфони і плазми
вы такой один
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vitaliian
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:25
vitaliian написав: Успіх написав: Bolt написав:
Як варіант
Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти
і за 10р. купити 2 квартири
Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку
Ще й кредити беруть на айфони і плазми
вы такой один
:
Ні, але нас таких не багато
Всього лиш пів цього форума)))
Тобто, +/- 10чол.
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Успіх
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