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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 756757758759
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:11

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як варіант

Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти :D і за 10р. купити 2 квартири

Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку :mrgreen:
Ще й кредити беруть на айфони і плазми

вы такой один :lol: :lol: :
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:25

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Як варіант

Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти :D і за 10р. купити 2 квартири

Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку :mrgreen:
Ще й кредити беруть на айфони і плазми

вы такой один :lol: :

Ні, але нас таких не багато :lol:
Всього лиш пів цього форума)))
Тобто, +/- 10чол. :mrgreen:
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  #<1 ... 756757758759
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