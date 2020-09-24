Додано: Суб 04 вер, 2021 12:05

Faceless написав: покращують якість життя тут і зараз покращують якість життя тут і зараз

Та я вже писав на іншій гілці про ці "покращення" тут і зараз))Але, щось зараз чути плачі від пенсів(які жили "від зарплати до зарплати"/кайфували тут і зараз) що дуже важко прожити на пенсію?Звичайно, я не сперечаюсь, що класно заробляти так, щоб і в молодості "жити на повну" і пенсію/старість зустріти НЕ в злиднях!Але, це з ряду "краще бути багатим і здоровим..."© - бо, більшість пересічних стоять перед вибором "або/або"!Нажаль, такі реалії життя...п.с.Я теж свого часу "запізнився" - треба було спочатку "вийти на певний рівень"(як мінімум купити квартиру) - а тоді вже заводити сім'ю і т.д. - але немав тоді того розуму, що заразАле, не дуже шкодую..... - лише трохи, що 7-8р. до одруження, міг трохи по-іншому "переграти"...От тепер(за останні 10р) потрібно було все те наздоганяти, що по-молодості "трохи робив не так"))