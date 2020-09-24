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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 756757758759
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:11

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як варіант

Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти :D і за 10р. купити 2 квартири

Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку :mrgreen:
Ще й кредити беруть на айфони і плазми

вы такой один :lol: :lol: :
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:25

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Як варіант

Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти :D і за 10р. купити 2 квартири

Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку :mrgreen:
Ще й кредити беруть на айфони і плазми

вы такой один :lol: :

Ні, але нас таких не багато :lol:
Всього лиш пів цього форума)))
Тобто, +/- 10чол. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:15

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як варіант

Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти :D і за 10р. купити 2 квартири :!: :lol:

Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку :mrgreen:
Ще й кредити беруть на айфони і плазми :lol:

Тільки декілька днів спустив рівновартість двох квадратних метрів в Вашому смарті, щоб дітей вивезти на десять днів на море. Ще трохи раніше два метрм пішло на рік платного навчання доньки в універі, а ще перед три метри на репетиторів. Як би не робити тих видатків, теж за три роки смарта купив би.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:45

За крок до перевороту думок©

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Як варіант

Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти :D і за 10р. купити 2 квартири :!:

Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку :mrgreen:
Ще й кредити беруть на айфони і плазми :lol:

Тільки декілька днів спустив рівновартість двох квадратних метрів в Вашому смарті, щоб дітей вивезти на десять днів на море. Ще трохи раніше два метрм пішло на рік платного навчання доньки в універі, а ще перед три метри на репетиторів. Як би не робити тих видатків, теж за три роки смарта купив би.

Ну от :mrgreen:

Але просто Ви вже дійшли/доросли/дочекали того часу, що вже розкидуєте "каміння", а я ще в тому періоді, що тільки но складаю на купку... ))
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти :D і за 10р. купити 2 квартири :!:

Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку :mrgreen:
Ще й кредити беруть на айфони і плазми

Тільки декілька днів спустив рівновартість двох квадратних метрів в Вашому смарті, щоб дітей вивезти на десять днів на море. Ще трохи раніше два метрм пішло на рік платного навчання доньки в універі, а ще перед три метри на репетиторів. Як би не робити тих видатків, теж за три роки смарта купив би.

Ну от :mrgreen:

Але просто Ви вже дійшли/доросли/дочекали того часу, що вже розкидуєте "каміння", а я ще в тому періоді, що тільки но складаю на купку... ))

Вік і "каміння" тут ні до чого. Це суб'єктивна оцінка того, чим ви готові жертвувати і заради чого. Хоч би раз на рік кудись їздити за кордон, відпочивати/подорожувати, чи купити нерухомість на кілька років раніше? Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:05

За крок до перевороту думок©

  Faceless написав:покращують якість життя тут і зараз

Та я вже писав на іншій гілці про ці "покращення" тут і зараз))
Але, щось зараз чути плачі від пенсів(які жили "від зарплати до зарплати"/кайфували тут і зараз) що дуже важко прожити на пенсію? ;)

Звичайно, я не сперечаюсь, що класно заробляти так, щоб і в молодості "жити на повну" і пенсію/старість зустріти НЕ в злиднях!
Але, це з ряду "краще бути багатим і здоровим..."© - бо, більшість пересічних стоять перед вибором "або/або"!
Нажаль, такі реалії життя...

п.с.
Я теж свого часу "запізнився" - треба було спочатку "вийти на певний рівень"(як мінімум купити квартиру) - а тоді вже заводити сім'ю і т.д. - але немав тоді того розуму, що зараз :mrgreen:

Але, не дуже шкодую..... - лише трохи, що 7-8р. до одруження, міг трохи по-іншому "переграти"...
От тепер(за останні 10р) потрібно було все те наздоганяти, що по-молодості "трохи робив не так"))
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:16

  Успіх написав:
  Faceless написав:покращують якість життя тут і зараз

Та я вже писав на іншій гілці про ці "покращення" тут і зараз))
Але, щось зараз чути плачі від пенсів(які жили "від зарплати до зарплати"/кайфували тут і зараз) що дуже важко прожити на пенсію? ;)

Звичайно, я не сперечаюсь, що класно заробляти так, щоб і в молодості "жити на повну" і пенсію/старість зустріти НЕ в злиднях!
Але, це з ряду "краще бути багатим і здоровим..."© - бо, більшість пересічних стоять перед вибором "або/або"!
Нажаль, такі реалії життя...

есть такое понятие как финансовая грамотность. если с каждой зарплаты откладывать 50уе то за 30 лет набежит 18куе - неплохая надбавка к пенсии. Но их надо уметь сохранить, не потратить и тд. В 2002 моя зарплата была 250уе. из которых 50 я мог спокойно откладывать. В 2006 з/п уже 1000 уе , из которых 50 уе "на пению" я даже бы заметил.

Люди в основном живут рассчитывая на кого-то (например на государство), а оно им бац сюрприз. Мне кажется в этом проблема. Не обязательно к пенсии становиться большим лэндлордом, отказывая себе во всём. Достаточно отложить 50-100 уе в месяц. Чем богаче пенс, тем сильнее наследники ждут его смерти)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:29

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:есть такое понятие как финансовая грамотность

Ну, бачите - в 90-ті, та й на початку 2000х, одиниці знали/розуміли що таке і з чим її їдять цю "фінансову грамотність".
А тепер(останні 5-10р.) з кожної праски/чайника говорять про неї, - ціла купа зараз усяких семінарів/тренінгів.... - а ютюб - просто кишить тими роликами про "фінансову грамотність"!
Та й кажуть, що в школі, що щось подібне вже декілька років впроваджують/викладають...
А як я ще вчився в школі, то і зеленого поняття такого НЕ БУЛО, від слова ВЗАГАЛІ!!!
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:а ютюб - просто кишить тими роликами про "фінансову грамотність"!
на ютубе многие самоутверждаются, там каждый суслик агроном.
vitaliian
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  #<1 ... 756757758759
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