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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 вер, 2021 10:11
Успіх написав: Bolt написав:
Як варіант
Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти
і за 10р. купити 2 квартири
Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку
Ще й кредити беруть на айфони і плазми
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vitaliian
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Додано: Суб 04 вер, 2021 10:25
vitaliian написав: Успіх написав: Bolt написав:
Як варіант
Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти
і за 10р. купити 2 квартири
Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку
Ще й кредити беруть на айфони і плазми
вы такой один
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Ні, але нас таких не багато
Всього лиш пів цього форума)))
Тобто, +/- 10чол.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 11:15
Успіх написав: Bolt написав:
Як варіант
Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти
і за 10р. купити 2 квартири
Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку
Ще й кредити беруть на айфони і плазми
Тільки декілька днів спустив рівновартість двох квадратних метрів в Вашому смарті, щоб дітей вивезти на десять днів на море. Ще трохи раніше два метрм пішло на рік платного навчання доньки в універі, а ще перед три метри на репетиторів. Як би не робити тих видатків, теж за три роки смарта купив би.
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Bolt
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Додано: Суб 04 вер, 2021 11:45
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Як варіант
Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти
і за 10р. купити 2 квартири
Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку
Ще й кредити беруть на айфони і плазми
Тільки декілька днів спустив рівновартість двох квадратних метрів в Вашому смарті, щоб дітей вивезти на десять днів на море. Ще трохи раніше два метрм пішло на рік платного навчання доньки в універі, а ще перед три метри на репетиторів. Як би не робити тих видатків, теж за три роки смарта купив би.
Ну от
Але просто Ви вже дійшли/доросли/дочекали того часу, що вже розкидуєте "каміння", а я ще в тому періоді, що тільки но складаю на купку... ))
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Додано: Суб 04 вер, 2021 11:54
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:
Не варіант!
Не так вже і багато вміють думати/діяти/багатіти
і за 10р. купити 2 квартири
Більшість, спускає все на бляхи/моря-океани/дорогу "зайву" жрачку
Ще й кредити беруть на айфони і плазми
Тільки декілька днів спустив рівновартість двох квадратних метрів в Вашому смарті, щоб дітей вивезти на десять днів на море. Ще трохи раніше два метрм пішло на рік платного навчання доньки в універі, а ще перед три метри на репетиторів. Як би не робити тих видатків, теж за три роки смарта купив би.
Ну от
Але просто Ви вже дійшли/доросли/дочекали того часу, що вже розкидуєте "каміння", а я ще в тому періоді, що тільки но складаю на купку... ))
Вік і "каміння" тут ні до чого. Це суб'єктивна оцінка того, чим ви готові жертвувати і заради чого. Хоч би раз на рік кудись їздити за кордон, відпочивати/подорожувати, чи купити нерухомість на кілька років раніше? Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.
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Faceless
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:05
Faceless написав:
покращують якість життя тут і зараз
Та я вже писав на іншій гілці про ці "покращення" тут і зараз))
Але, щось зараз чути плачі від пенсів(які жили "від зарплати до зарплати"/кайфували тут і зараз) що дуже важко прожити на пенсію?
Звичайно, я не сперечаюсь, що класно заробляти так, щоб і в молодості "жити на повну" і пенсію/старість зустріти НЕ в злиднях!
Але, це з ряду "краще бути багатим і здоровим..."© - бо, більшість пересічних стоять перед вибором "або/або"!
Нажаль, такі реалії життя...
п.с.
Я теж свого часу "запізнився" - треба було спочатку "вийти на певний рівень"(як мінімум купити квартиру) - а тоді вже заводити сім'ю і т.д. - але немав тоді того розуму, що зараз
Але, не дуже шкодую..... - лише трохи, що 7-8р. до одруження, міг трохи по-іншому "переграти"...
От тепер(за останні 10р) потрібно було все те наздоганяти, що по-молодості "трохи робив не так"))
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:16
Успіх написав: Faceless написав:
покращують якість життя тут і зараз
Та я вже писав на іншій гілці про ці "покращення" тут і зараз))
Але, щось зараз чути плачі від пенсів(які жили "від зарплати до зарплати"/кайфували тут і зараз) що дуже важко прожити на пенсію?
Звичайно, я не сперечаюсь, що класно заробляти так, щоб і в молодості "жити на повну" і пенсію/старість зустріти НЕ в злиднях!
Але, це з ряду "краще бути багатим і здоровим..."© - бо, більшість пересічних стоять перед вибором "або/або"!
Нажаль, такі реалії життя...
есть такое понятие как финансовая грамотность. если с каждой зарплаты откладывать 50уе то за 30 лет набежит 18куе - неплохая надбавка к пенсии. Но их надо уметь сохранить, не потратить и тд. В 2002 моя зарплата была 250уе. из которых 50 я мог спокойно откладывать. В 2006 з/п уже 1000 уе , из которых 50 уе "на пению" я даже бы заметил.
Люди в основном живут рассчитывая на кого-то (например на государство), а оно им бац сюрприз. Мне кажется в этом проблема. Не обязательно к пенсии становиться большим лэндлордом, отказывая себе во всём. Достаточно отложить 50-100 уе в месяц. Чем богаче пенс, тем сильнее наследники ждут его смерти)
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vitaliian
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:29
vitaliian написав:
есть такое понятие как финансовая грамотность
Ну, бачите - в 90-ті, та й на початку 2000х, одиниці знали/розуміли що таке і з чим її їдять цю "фінансову грамотність".
А тепер(останні 5-10р.) з кожної праски/чайника говорять про неї, - ціла купа зараз усяких семінарів/тренінгів.... - а ютюб - просто кишить тими роликами про "фінансову грамотність"!
Та й кажуть, що в школі, що щось подібне вже декілька років впроваджують/викладають...
А як я ще вчився в школі, то і зеленого поняття такого НЕ БУЛО, від слова ВЗАГАЛІ!!!
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Додано: Суб 04 вер, 2021 12:30
Успіх написав:
а ютюб - просто кишить тими роликами про "фінансову грамотність"!
на ютубе многие самоутверждаются, там каждый суслик агроном.
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vitaliian
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Додано: Суб 04 вер, 2021 13:51
Успіх написав: Faceless написав:
покращують якість життя тут і зараз
Та я вже писав на іншій гілці про ці "покращення" тут і зараз))
Але, щось зараз чути плачі від пенсів(які жили "від зарплати до зарплати"/кайфували тут і зараз) що дуже важко прожити на пенсію?
Звичайно, я не сперечаюсь, що класно заробляти так, щоб і в молодості "жити на повну" і пенсію/старість зустріти НЕ в злиднях!
Але, це з ряду "краще бути багатим і здоровим..."© - бо, більшість пересічних стоять перед вибором "або/або"!
Нажаль, такі реалії життя...
п.с.
Я теж свого часу "запізнився" - треба було спочатку "вийти на певний рівень"(як мінімум купити квартиру) - а тоді вже заводити сім'ю і т.д. - але немав тоді того розуму, що зараз
Але, не дуже шкодую..... - лише трохи, що 7-8р. до одруження, міг трохи по-іншому "переграти"...
От тепер(за останні 10р) потрібно було все те наздоганяти, що по-молодості "трохи робив не так"))
То відносно, спочатку купили би квартир, а потім родина і робити дітей, а вони , щось не робляться бо вік не той.І починаєш виносити рівновартість квалратних метрів за ЕКО та інші подібні процедури.
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Bolt
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