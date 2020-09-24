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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:35

  Bolt написав:Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:44

  Faceless написав: Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.

Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:57

  juristkostya написав:
  Bolt написав:Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.

А ще, якщо врахувати ІО проти ЦО у старому фонді - то явно, що перевагу віддадуть смарту в новобудові!
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