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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:35

  Bolt написав:Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:44

  Faceless написав: Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.

Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:57

  juristkostya написав:
  Bolt написав:Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.

А ще, якщо врахувати ІО проти ЦО у старому фонді - то явно, що перевагу віддадуть смарту в новобудові!
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:24

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Bolt написав:Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.

А ще, якщо врахувати ІО проти ЦО у старому фонді - то явно, що перевагу віддадуть смарту в новобудові!

Тип отопления здесь вряд ли является определяющим. В советском фонде при наличии домового/подъездного счётчика отопление может быть даже дешевле (на 1 м.кв)
Тут больше фактор закрытой территории, видеонаблюдения, чистоты в доме и вокруг. И, конечно, осознание людьми ненужности метража в 30 и более метров
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:26

  juristkostya написав:
  Faceless написав: Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.

Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:56

  Bolt написав:
  juristkostya написав:
  Faceless написав: Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.

Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

У каждой семьи своя структура потребления. Вас же не удивляет, что съездить семьёй на 2 недели в ту же Албанию можно и за 1000 евро, и за 3000 евро, при этом ключевой результат (солнце-воздух-вода-горы-экскурсии) будет равноценный. То же самое касается и бытовых расходов дома.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:55

  Bolt написав:
  juristkostya написав:
  Faceless написав: Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.

Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Якісь ви, пане, марнотрати...
В мене жінка така, всі в боргах і в хаті купа накупленого непотрібного "хламу" )))

зі. на дубайщінє, якщо не рахувати рент, то можна в 200-300 баксів в місяць вкладатись на пропітаніє - користуємось акціями, купляємо гуртом )))

ззі. наприклад, в мене колеги купляють кохфе за 15-20 дірхамів у кафе і п"ють в офісі...

Я купляю 10 капсул для Неспресо за 15-20 дірхамів...

В мене витрати на 10 кохфе = 15-20 дірхамів, в них = 150-200...

Як то кажуть, як кого батьки рахувати вчили :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:19

  Bolt написав:
  juristkostya написав:
  Faceless написав: Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.

Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:22

  change_pm написав:
  Bolt написав:
  juristkostya написав:Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Якісь ви, пане, марнотрати...
В мене жінка така, всі в боргах і в хаті купа накупленого непотрібного "хламу" )))

зі. на дубайщінє, якщо не рахувати рент, то можна в 200-300 баксів в місяць вкладатись на пропітаніє - користуємось акціями, купляємо гуртом )))

ззі. наприклад, в мене колеги купляють кохфе за 15-20 дірхамів у кафе і п"ють в офісі...

Я купляю 10 капсул для Неспресо за 15-20 дірхамів...

В мене витрати на 10 кохфе = 15-20 дірхамів, в них = 150-200...

Як то кажуть, як кого батьки рахувати вчили :roll:

Тре уточнити, колєги - місцеві аборигени, чи всякі паки - понаїхи.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:13

  flyman написав:Тре уточнити, колєги - місцеві аборигени, чи всякі паки - понаїхи.

І ті, і інші... В побутових питаннях, як з"економити вони ні в зуб ногом )))
change_pm
 
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