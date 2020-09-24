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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 00:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

flyman написав:
  Bolt написав:
  juristkostya написав:[quote="5291724:Faceless"] Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.

Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.[/quote]Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:12

  Bolt написав:Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Він хвалько, і перебільшує свої досягнення.
Я впевнений на 200%, тому що знаю цю сільську публіку, як облуплену :mrgreen: .
Треба розуміти ціну цього "досягнення" - замість купівлі повноцінної 2к квартири - його сім,я з 4-х осіб живе в 1к квартирі,"переробленій" в 3к))). За рахунок жорсткої економії на собі - неначе була куплена смарт-конурка 22 м2 десь в Єпенях облцентра.
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