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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 вер, 2021 00:22
flyman написав: Bolt написав: juristkostya написав:
[quote="5291724:Faceless"] Те саме можна сказати про цілу купу речей, які для когось "зайві", а для когось - покращують якість життя тут і зараз.
Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.
И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.[/quote]Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми
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Додано: Пон 06 вер, 2021 08:12
Bolt написав:
Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Він хвалько, і перебільшує свої досягнення.
Я впевнений на 200%, тому що знаю цю сільську публіку, як облуплену
.
Треба розуміти ціну цього "досягнення" - замість купівлі повноцінної 2к квартири - його сім,я з 4-х осіб живе в 1к квартирі,"переробленій" в 3к))). За рахунок жорсткої економії на собі - неначе була куплена смарт-конурка 22 м2 десь в Єпенях облцентра.
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