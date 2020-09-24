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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 00:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

flyman написав:
  Bolt написав:
  juristkostya написав:Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
_Klim
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:05

  _Klim написав:Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
чем хуже?
vitaliian
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