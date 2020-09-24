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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 вер, 2021 00:22
flyman написав: Bolt написав: juristkostya написав:
Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.
И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:53
Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:05
_Klim написав:
Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
чем хуже?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:18
Faceless написав: flyman написав: Bolt написав:
[quote="5
Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.
И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
------_
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми[/quote]
---------
Ну то капець))
Наче, я вже всіх дістав тут своїми УСПІХАМИ)) - але у всіх пам'ять, наче в акваріумних рибок
Я казав, що 100 долярчиків на одного ТІЛЬКИ НА ЇЖУ!!!
А ще треба додати до сімейних витрат - трати на одяг/взуття/комуналь і т.д.
Тож, сміливо можна на кожного члена сім'ї додавати ще по сотці = ітгО
200/олІНклюзів)))
Тож, на сім'ю з 4-х, іде 800 долярчиків(коли менше/коли більше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
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