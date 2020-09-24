RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 00:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

flyman написав:
  Bolt написав:
  juristkostya написав:Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29935
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 7240 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
_Klim
 
Повідомлень: 7
З нами з: 06.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:05

  _Klim написав:Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
чем хуже?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8469
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1534 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:18

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Faceless написав:
flyman написав:
  Bolt написав:[quote="5
Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.

И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.

------_

Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми[/quote]
---------
Ну то капець))
Наче, я вже всіх дістав тут своїми УСПІХАМИ)) - але у всіх пам'ять, наче в акваріумних рибок :mrgreen:

Я казав, що 100 долярчиків на одного ТІЛЬКИ НА ЇЖУ!!!
А ще треба додати до сімейних витрат - трати на одяг/взуття/комуналь і т.д.
Тож, сміливо можна на кожного члена сім'ї додавати ще по сотці = ітгО :mrgreen: 200/олІНклюзів)))
Тож, на сім'ю з 4-х, іде 800 долярчиків(коли менше/коли більше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 18.03.21
Подякував: 37 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:18

  Успіх написав:
flyman написав:
  Bolt написав:
И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.

То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.

------_

Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми[/quote]
---------
Ну то капець))
Наче, я вже всіх дістав тут своїми УСПІХАМИ)) - але у всіх пам'ять, наче в акваріумних рибок :mrgreen:

Я казав, що 100 долярчиків на одного ТІЛЬКИ НА ЇЖУ!!!
А ще треба додати до сімейних витрат - трати на одяг/взуття/комуналь і т.д.
Тож, сміливо можна на кожного члена сім'ї додавати ще по сотці = ітгО :mrgreen: 200/олІНклюзів)))
Тож, на сім'ю з 4-х, іде 800 долярчиків(коли менше/коли більше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:[/quote]
Так як тоді при доході 1000$ і розході 800$ в місяць Вам вдасться відкладати такі суми, щоб раз в два роки купляти квартиру?!
Bolt
 
Повідомлень: 861
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:А ще треба додати до сімейних витрат - трати на одяг/взуття/комуналь і т.д.
сумочки луи виттон для принцессы...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8469
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1534 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:29

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:Так як тоді при доході 1000$ і розході 800$ в місяць Вам вдасться відкладати такі суми, щоб раз в два роки купляти квартиру?!

Знову тиць-пирдиць? :D
100500 разів писав!
Колись ЖОСТКІШЕ скирдував!
Вдавалось відкласти в місяць коли 200, а коли і 300 і 400!(так, як була 1 дитина)
Тож, візьміть середнє 300дол/міс.
Беремо точку відліку 2011р.(хоч бізнес я свій почав декілька місяців раніше)
Навесні я поклав свою першу наскирдовану невеличку порцію гривні на депо(як сьогодні пам'ятаю у банк Форум, який з часом лопнув) )) А вже влітку, я розмістив і в іншому банку гривню.
А вже в 2012 - я розклав все в 4ри банки і в грн, і в долярчиках.
Вдома рідко коли в мене було(та і зараз, майже, так само) більше 1-2-3-4тис. грн, чи 100-200дол.!(бо, кредитні картки - наше фффсьо!©) ВСЕ РОЗПИХАВ І ПХАВ В РІЗНІ БАНКИ!!!(під найвищі %%! - хоч ті банки, майже всі полопали, але мені віддали все, так як я тримав або трохи більше пів-Фонду, або майже Фонд, але там тільки в грн)
Тепер, беріть рахуйте "сложний відсоток" ;) і з ПЛЮСОВОЮ поправкою на те, що я купував "соціальний долар"!(в Дельті клав гривню з конвертацією у долар на депо)
А віддали пізніше, не то пА25, не то пА26(точну цифру загугліть, по чому Фонд віддавав з Дельти)
Порахували?)))))
Все сходиться? ;)

---------
п.с.
А от останній час(післяковідний період) - то, взагалі, враження таке(бо не рахую витрати), що витрачаємо 900-1000/міс!
Тобто всі, або майже всі!)))))
Але, добре що я не рахую)) - так як знову за 3р. куплю квартиру, то не буду дуже оправдовуватись, бо точні витрати не підраховую :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 18.03.21
Подякував: 37 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Все сходиться?
246 баксов не хватает...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8469
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1534 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 758759760761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 276, 277, 278
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2770 421950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 13:19
flyman
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1, 2, 3, 4, 5
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
41 7268
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 17:11
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 47294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22807)
06.09.2021 21:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.