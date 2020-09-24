Додано: Пон 06 вер, 2021 20:29

Bolt написав: Так як тоді при доході 1000$ і розході 800$ в місяць Вам вдасться відкладати такі суми, щоб раз в два роки купляти квартиру?! Так як тоді при доході 1000$ і розході 800$ в місяць Вам вдасться відкладати такі суми, щоб раз в два роки купляти квартиру?!

Знову тиць-пирдиць?100500 разів писав!Колись ЖОСТКІШЕ скирдував!Вдавалось відкласти в місяць коли 200, а коли і 300 і 400!(так, як була 1 дитина)Тож, візьміть середнє 300дол/міс.Беремо точку відліку 2011р.(хоч бізнес я свій почав декілька місяців раніше)Навесні я поклав свою першу наскирдовану невеличку порцію гривні на депо(як сьогодні пам'ятаю у банк Форум, який з часом лопнув) )) А вже влітку, я розмістив і в іншому банку гривню.А вже в 2012 - я розклав все в 4ри банки і в грн, і в долярчиках.Вдома рідко коли в мене було(та і зараз, майже, так само) більше 1-2-3-4тис. грн, чи 100-200дол.!(бо, кредитні картки - наше фффсьо!©) ВСЕ РОЗПИХАВ І ПХАВ В РІЗНІ БАНКИ!!!(під найвищі %%! - хоч ті банки, майже всі полопали, але мені віддали все, так як я тримав або трохи більше пів-Фонду, або майже Фонд, але там тільки в грн)Тепер, беріть рахуйте "сложний відсоток"і з ПЛЮСОВОЮ поправкою на те, що я купував "соціальний долар"!(в Дельті клав гривню з конвертацією у долар на депо)А віддали пізніше, не то пА25, не то пА26(точну цифру загугліть, по чому Фонд віддавав з Дельти)Порахували?)))))Все сходиться?---------п.с.А от останній час(після початку ковіду) - то, взагалі, враження таке(бо не рахую витрати), що витрачаємо 900-1000/міс!Тобто всі, або майже всі!)))))Але, добре що я не рахую)) - так як знову за 3р. куплю квартиру, то не буду дуже оправдовуватись, бо точні витрати не підраховую