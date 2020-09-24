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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 вер, 2021 00:22
flyman написав: Bolt написав: juristkostya написав:
Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.
И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:53
Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:05
_Klim написав:
Львов по ценам скоро КИев догонит, ну спрос на аренду в Киеве всетаки выше, а проживание в нем гораздо хуже
чем хуже?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:18
Faceless написав: flyman написав: Bolt написав:
[quote="5
Наличие подушки безопасности в виде квартиры под сдачу очень повышает качество жизни прям вот сразу: душевное равновесие лишним не бывает.
И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
------_
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми[/quote]
---------
Ну то капець))
Наче, я вже всіх дістав тут своїми УСПІХАМИ)) - але у всіх пам'ять, наче в акваріумних рибок
Я казав, що 100 долярчиків на одного ТІЛЬКИ НА ЇЖУ!!!
А ще треба додати до сімейних витрат - трати на одяг/взуття/комуналь і т.д.
Тож, сміливо можна на кожного члена сім'ї додавати ще по сотці = ітгО
200/олІНклюзів)))
Тож, на сім'ю з 4-х, іде 800 долярчиків(коли менше/коли більше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:18
Успіх написав: flyman написав: Bolt написав:
И я исхожу из того, что если купил квартиру без кредита, то тысячу евро вывезти семью в Болгарию найдешь. То есть, противопоставление здесь неуместно.
То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
------_
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми[/quote]
---------
Ну то капець))
Наче, я вже всіх дістав тут своїми УСПІХАМИ)) - але у всіх пам'ять, наче в акваріумних рибок
Я казав, що 100 долярчиків на одного ТІЛЬКИ НА ЇЖУ!!!
А ще треба додати до сімейних витрат - трати на одяг/взуття/комуналь і т.д.
Тож, сміливо можна на кожного члена сім'ї додавати ще по сотці = ітгО
200/олІНклюзів)))
Тож, на сім'ю з 4-х, іде 800 долярчиків(коли менше/коли більше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
[/quote]
Так як тоді при доході 1000$ і розході 800$ в місяць Вам вдасться відкладати такі суми, щоб раз в два роки купляти квартиру?!
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:40
Bolt написав:
А ще треба додати до сімейних витрат - трати на одяг/взуття/комуналь і т.д.
сумочки луи виттон для принцессы...
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:29
Bolt написав:
Так як тоді при доході 1000$ і розході 800$ в місяць Вам вдасться відкладати такі суми, щоб раз в два роки купляти квартиру?!
Знову тиць-пирдиць?
100500 разів писав!
Колись ЖОСТКІШЕ скирдував!
Вдавалось відкласти в місяць коли 200, а коли і 300 і 400!(так, як була 1 дитина)
Тож, візьміть середнє 300дол/міс.
Беремо точку відліку 2011р.(хоч бізнес я свій почав декілька місяців раніше)
Навесні я поклав свою першу наскирдовану невеличку порцію гривні на депо(як сьогодні пам'ятаю у банк Форум, який з часом лопнув) )) А вже влітку, я розмістив і в іншому банку гривню.
А вже в 2012 - я розклав все в 4ри банки і в грн, і в долярчиках.
Вдома рідко коли в мене було(та і зараз, майже, так само) більше 1-2-3-4тис. грн, чи 100-200дол.!(бо, кредитні картки - наше фффсьо!©) ВСЕ РОЗПИХАВ І ПХАВ В РІЗНІ БАНКИ!!!(під найвищі %%! - хоч ті банки, майже всі полопали, але мені віддали все, так як я тримав або трохи більше пів-Фонду, або майже Фонд, але там тільки в грн)
Тепер, беріть рахуйте "сложний відсоток"
і з ПЛЮСОВОЮ поправкою на те, що я купував "соціальний долар"!(в Дельті клав гривню з конвертацією у долар на депо)
А віддали пізніше, не то пА25, не то пА26(точну цифру загугліть, по чому Фонд віддавав з Дельти)
Порахували?)))))
Все сходиться?
---------
п.с.
А от останній час(після початку ковіду) - то, взагалі, враження таке(бо не рахую витрати), що витрачаємо 900-1000/міс!
Тобто всі, або майже всі!)))))
Але, добре що я не рахую)) - так як знову за 3р. куплю квартиру, то не буду дуже оправдовуватись, бо точні витрати не підраховую
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 06 вер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:41
Успіх написав:
Все сходиться?
246 баксов не хватает...
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Додано: Вів 07 вер, 2021 01:14
juristkostya написав: Bolt написав:
Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.
Да ну... шо Ви кажете)))
Як мінімум, те що різниця в оренді не така вже й велика нпр 6,5 - 7к за кавалерку і 8,5 - 9к за однуху з кухнею-вітальнею, в новобуді, схиляє людей які шукають комфорту новобудов до оренди однухи.
По друге орендар який орендує повноцінні однухи, як правило має краще фінансове забезпечення, ніж орендар сегменту економ, що покращує ваші шанси на довготривалість оренди, зменшує імовірність простоїв та інших ризиків які повязані з сегментом економ.
І по факту від *почти вдвое више рентабельності* - на папері, отримуємо зовсім інакші цифри
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