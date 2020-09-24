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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759760761762
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 06:39

адекватна сім'я

  Faceless написав:
flyman написав:
  Bolt написав:То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.

Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми

Там сім"я з 4х живе в 1к, яка відчувається як 3к.
Дітям виділена комірка розміром в невеличку КПЗ.

А до того - 9м2 кімната в тещі на трьох.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:29

  Львівський БатяР написав:
  juristkostya написав:
  Bolt написав:Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.


Да ну... шо Ви кажете)))
Як мінімум, те що різниця в оренді не така вже й велика нпр 6,5 - 7к за кавалерку і 8,5 - 9к за однуху з кухнею-вітальнею, в новобуді, схиляє людей які шукають комфорту новобудов до оренди однухи.
По друге орендар який орендує повноцінні однухи, як правило має краще фінансове забезпечення, ніж орендар сегменту економ, що покращує ваші шанси на довготривалість оренди, зменшує імовірність простоїв та інших ризиків які повязані з сегментом економ.
І по факту від *почти вдвое више рентабельності* - на папері, отримуємо зовсім інакші цифри

Я пишу практику. Хотя, ничто не мешает вам самостоятельно соотнести ваши цифры аренды со стартовыми вложениями, и убедиться в двукратном (почти) преимуществе. Калькулятор нынче доступен всем.

Что касается "простоев", то вы настолько не в теме, что просто смешно. Если в обед выложить в ОЛХ объявление о сдаче смарта - к 8 вечера вы будете уже держать в руках две арендные платы. С "полноценной" однушкой простой может быть и неделю, и три.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38

За крок до справжнього вибуху думок!©

  flyman написав:А до того - 9м2 кімната в тещі на трьох

Ну от, - тут ніхто не поспівчуває і не пустить скупу сльозу...)))
Тож, після такої тісноти 53м2 - просто аеродром щастя й успіху!!!)))
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!)))

п.с.
А ще кажуть, що маю дякувати тещі))
- за що, за клітку? Могли ж виділити нам найбільшу кімнату 16м2 - так ні, ми мучились в 9м2 :shock: 6ть років, а тоді ще 3р. в 12м2!
Або, взагалі, казати ЗРАЗУ - в нас для зятя місця нема :lol: і пішов нах :mrgreen:
Так ні, придобрювали/брехали, що скоро брат жінки женеться - то нас переселять в найбільшу кімнату, і взагалі, буде більше місця! :lol:

Тож за що маю дякувати, за брехню? :shock:

п.с.2
Жінка категорично не хотіла йти на орендовану квартиру!(я разів 10ть їй казав/пропонував)
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:49

"Навіщо платити більше?"©

  Львівський БатяР написав:Як мінімум, те що різниця в оренді не така вже й велика нпр 6,5 - 7к за кавалерку і 8,5 - 9к за однуху з кухнею-вітальнею, в новобуді, схиляє людей які шукають комфорту новобудов до оренди однухи

Ви розумієте, що є ціла купа самотніх/одиноких вовчиць, яким нах не треба зайві метри!
А от зекономити 2К/міс(24К/рік) - це для багатьох важливо!
Тобто, по-факту, людина собі за рік економить на повноцінну гарну відпустку в Туреччині/Єгипті ол-ін-клюзів ;)
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Я пишу практику. Хотя, ничто не мешает вам самостоятельно соотнести ваши цифры аренды со стартовыми вложениями, и убедиться в двукратном (почти) преимуществе. Калькулятор нынче доступен всем.

Что касается "простоев", то вы настолько не в теме, что просто смешно. Если в обед выложить в ОЛХ объявление о сдаче смарта - к 8 вечера вы будете уже держать в руках две арендные платы. С "полноценной" однушкой простой может быть и неделю, и три.

Ох, відчуваю, що Вас тут поб'ють :mrgreen:
Ще просто деякі заздрісники сюди не підтянулись :mrgreen:
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