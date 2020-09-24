|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 06:39
Faceless написав: flyman написав: Bolt написав:
То, что Долярчик или слегка преуменьшает уровень своего дохода или преувеличивает количество купленной недвиги я давно понял. Ибо косарь долларов на четверых, во Львове, это так, чтоб ноги не протянуть.
Долярчик писав, що 100уїв на ніс. Можна вірити, так як в мене $124 автномно на себе.
Не можна. Ти ж аскет-даушифтер, це не варіянт для адекватної сім'ї з дітьми
Там сім"я з 4х живе в 1к, яка відчувається як 3к.
Дітям виділена комірка розміром в невеличку КПЗ.
А до того - 9м2 кімната в тещі на трьох.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25863
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1274 раз.
- Подякували: 1989 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:29
Львівський БатяР написав: juristkostya написав: Bolt написав:
Як варіант багато Долярчиків накупило смартів під здачу і одночасно викінуло їх на ринок оренди...
не сходится. Как раз рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки.
Скорее, на рынке дефицит смартов и при избытке советского фонда.
Да ну... шо Ви кажете)))
Як мінімум, те що різниця в оренді не така вже й велика нпр 6,5 - 7к за кавалерку і 8,5 - 9к за однуху з кухнею-вітальнею, в новобуді, схиляє людей які шукають комфорту новобудов до оренди однухи.
По друге орендар який орендує повноцінні однухи, як правило має краще фінансове забезпечення, ніж орендар сегменту економ, що покращує ваші шанси на довготривалість оренди, зменшує імовірність простоїв та інших ризиків які повязані з сегментом економ.
І по факту від *почти вдвое више рентабельності* - на папері, отримуємо зовсім інакші цифри
Я пишу практику. Хотя, ничто не мешает вам самостоятельно соотнести ваши цифры аренды со стартовыми вложениями, и убедиться в двукратном (почти) преимуществе. Калькулятор нынче доступен всем.
Что касается "простоев", то вы настолько не в теме, что просто смешно. Если в обед выложить в ОЛХ объявление о сдаче смарта - к 8 вечера вы будете уже держать в руках две арендные платы. С "полноценной" однушкой простой может быть и неделю, и три.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38
flyman написав:
А до того - 9м2 кімната в тещі на трьох
Ну от, - тут ніхто не поспівчуває і не пустить скупу сльозу...)))
Тож, після такої тісноти 53м2 - просто аеродром щастя й успіху!!!)))
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!)))
п.с.
А ще кажуть, що маю дякувати тещі))
- за що, за клітку? Могли ж виділити нам найбільшу кімнату 16м2 - так ні, ми мучились в 9м2
6ть років, а тоді ще 3р. в 12м2!
Або, взагалі, казати ЗРАЗУ - в нас для зятя місця нема
і пішов нах
Так ні, придобрювали/брехали, що скоро брат жінки женеться - то нас переселять в найбільшу кімнату, і взагалі, буде більше місця!
Тож за що маю дякувати, за брехню?
п.с.2
Жінка категорично не хотіла йти на орендовану квартиру!(я разів 10ть їй казав/пропонував)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:49
Львівський БатяР написав:
Як мінімум, те що різниця в оренді не така вже й велика нпр 6,5 - 7к за кавалерку і 8,5 - 9к за однуху з кухнею-вітальнею, в новобуді, схиляє людей які шукають комфорту новобудов до оренди однухи
Ви розумієте, що є ціла купа самотніх/одиноких вовчиць, яким нах не треба зайві метри!
А от зекономити 2К/міс(24К/рік) - це для багатьох важливо!
Тобто, по-факту, людина собі за рік економить на повноцінну гарну відпустку в Туреччині/Єгипті ол-ін-клюзів
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:53
juristkostya написав:
Я пишу практику. Хотя, ничто не мешает вам самостоятельно соотнести ваши цифры аренды со стартовыми вложениями, и убедиться в двукратном (почти) преимуществе. Калькулятор нынче доступен всем.
Что касается "простоев", то вы настолько не в теме, что просто смешно. Если в обед выложить в ОЛХ объявление о сдаче смарта - к 8 вечера вы будете уже держать в руках две арендные платы. С "полноценной" однушкой простой может быть и неделю, и три.
Ох, відчуваю, що Вас тут поб'ють
Ще просто деякі заздрісники сюди не підтянулись
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:20
Успіх написав: juristkostya написав:
Я пишу практику. Хотя, ничто не мешает вам самостоятельно соотнести ваши цифры аренды со стартовыми вложениями, и убедиться в двукратном (почти) преимуществе. Калькулятор нынче доступен всем.
Что касается "простоев", то вы настолько не в теме, что просто смешно. Если в обед выложить в ОЛХ объявление о сдаче смарта - к 8 вечера вы будете уже держать в руках две арендные платы. С "полноценной" однушкой простой может быть и неделю, и три.
Ох, відчуваю, що Вас тут поб'ють
Ще просто деякі заздрісники сюди не підтянулись
Злиться на калькулятор примерно так же умно, как на плохую погоду.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:29
juristkostya написав:
сли в обед выложить в ОЛХ объявление о сдаче смарта - к 8 вечера вы будете уже держать в руках две арендные платы
Успішний загон оленів, типу нашого Долярчикуватого Успіха)))
Пишіть ще!!!
П.С. Самі в шафі жили? Хоча би тиждень?
Успіх написав:
А ще кажуть, що маю дякувати тещі)
Долярчик-Успіх, ти просто моральний урод!
Завдяки проживанні у тещі - ти зміг назбирати грошей на 1к квартиру в новобуді.
Якби орендував квартиру десь в Єпенях - донині сидів би в оренді, без жодних шансів переїхати у власне житло протягом найближчих 10 років.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 07 вер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22289
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1384 раз.
- Подякували: 2316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:57
Frant написав:
П.С. Самі в шафі жили? Хоча би тиждень?
Долярчик-Успіх, ти просто моральний урод!
Задяки проживанні у тещі - ти зміг назбирати грошей на 1к квартиру в новобуді.
Якби орендував квартиру десь в Єпенях - донині сидів би в оренді, без жодних шансів переїхати у власне житло протягом найближчих 10 років.
1. Не жил, у меня обратная задача - получать аренду
2. Факт, за все надо платить. И за возможность наскирдовать стартовую сумму тоже.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:00
juristkostya написав: Frant написав:
П.С. Самі в шафі жили? Хоча би тиждень?
Долярчик-Успіх, ти просто моральний урод!
Завдяки проживанні у тещі - ти зміг назбирати грошей на 1к квартиру в новобуді.
Якби орендував квартиру десь в Єпенях - донині сидів би в оренді, без жодних шансів переїхати у власне житло протягом найближчих 10 років.
1. Не жил, у меня обратная задача - получать аренду
2. Факт, за все надо платить. И за возможность наскирдовать стартовую сумму тоже.
Тобто Ви, як і Успішний Долярчик, інвештували в смарт-конурку на окраїні облцентра, і зараз нахвалюєте її???В Києві смарт-конурки - абсолютно непопулярне житло
.
Ні для перепродажу, ні для оренди.
По моєму, з недавніх пір будівництво нових квартир площею меньше 30 м2 - взагалі заборонено.
Тому що ці приміщення негігієнічні і незручні для мешканців. Як і горища та напівпідвали.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 07 вер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22289
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1384 раз.
- Подякували: 2316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:08
Frant написав:
Тобто Ви, як і Успішний Долярчик, інвештували в смарт-конурку на окраїні облцентра, і зараз нахвалюєте її???
В Києві смарт-конурки - абсолютно непопулярне житло.
Вполне допускаю, что в Киеве непопулярно. Но почему меня это должно беспокоить?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1027 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Google [Bot], IGNAT
, vitaliian
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2776
|422645
|
|
|41
|7298
|
|
|241
|47314
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|