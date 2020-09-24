Отож бо й воно!
Якщо б це мені дала теща свою цілу квартиру пожити пару років - то так, тут можна було б дякувати без меж!
Але вона дала КІМНАТУ!!! 9м2!!!
Тож, давай співставляти співставиме!
Це те саме, що я б в якоїсь бабулі знімав КІМНАТУ 9м2 і сплачував за таку оренду КОПІЙКИ!!!
Тож, по факту - не така вже й велика економія, як тут всі кричать!
І ще раз кажу - з таким успіхом я міг би жити в своїх батьків, але в КРАЩИХ УМОВАХ в більшій кімнаті
Але, пішов на поступки жінці і ми залишились в її батьків!
Так що тут нічого НАДЗВИЧАЙНО героїчного в тому, що теща надала 9м2 - нема, так як і мої батьки могли надати більше метрів квадратних з кращими умовами/ремонтом!
ДумайТИ!