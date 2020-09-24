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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:09

За крок до справжнього вибуху думок!©ч.2

  Frant написав:Успіх, ти просто моральний урод!
Задяки проживанні у тещі - ти зміг назбирати грошей на 1к квартиру в новобуді.
Якби орендував квартиру десь в Єпенях - донині сидів би в оренді, без жодних шансів переїхати у власне житло протягом найближчих 10 років.

Отож бо й воно!
Якщо б це мені дала теща свою цілу квартиру пожити пару років - то так, тут можна було б дякувати без меж!
Але вона дала КІМНАТУ!!! 9м2!!!
Тож, давай співставляти співставиме! ;)
Це те саме, що я б в якоїсь бабулі знімав КІМНАТУ 9м2 і сплачував за таку оренду КОПІЙКИ!!!
Тож, по факту - не така вже й велика економія, як тут всі кричать!

І ще раз кажу - з таким успіхом я міг би жити в своїх батьків, але в КРАЩИХ УМОВАХ в більшій кімнаті :!:
Але, пішов на поступки жінці і ми залишились в її батьків!
Так що тут нічого НАДЗВИЧАЙНО героїчного в тому, що теща надала 9м2 - нема, так як і мої батьки могли надати більше метрів квадратних з кращими умовами/ремонтом!
ДумайТИ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Але вона дала КІМНАТУ!!! 9м2!!!
бонусом была психотравма на всю жизнь... и чтобы ее компенсировать, вы будете покупать под аренду смарты 15м2, типа вы намучались пусть и другие мучаются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:18

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але вона дала КІМНАТУ!!! 9м2!!!
бонусом была психотравма на всю жизнь... из-за которой даже в 100м2 вам будет тесно. А чтобы ее компенсировать, вы будете покупать под аренду смарты 15м2, типа вы намучались пусть и другие мучаются.

Та вы психоаналитик куда там доктору Зигмунду :-)))))

Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:23

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але вона дала КІМНАТУ!!! 9м2!!!
бонусом была психотравма на всю жизнь... и чтобы ее компенсировать, вы будете покупать под аренду смарты 15м2, типа вы намучались пусть и другие мучаются.

:mrgreen: Та, навіть, якщо я розділю свій смарт 27м2 на 3 кімнати)) і здам покімнатно, то все одно це буде Рай :mrgreen: а от як я туди їм підкину тещу(можу свою, а можуть орендарі свою взяти до себе) - от тоді, ОТ ТОДІ ВОНИ ВІДЧУЮТЬ СПРАВЖНІЙ СМАК ЖИТТЯ! :mrgreen:

Зробити всіх разом!© :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
у вас травма одиночества, которая наложилась на жилплощадь 3к квартиры. Вам кажется что в смарте одиночество не будет ощущаться так ярко, т.к. его заглушит ощущение тесноты.
vitaliian
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