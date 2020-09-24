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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 761762763764>
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:18

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але вона дала КІМНАТУ!!! 9м2!!!
бонусом была психотравма на всю жизнь... из-за которой даже в 100м2 вам будет тесно. А чтобы ее компенсировать, вы будете покупать под аренду смарты 15м2, типа вы намучались пусть и другие мучаются.

Та вы психоаналитик куда там доктору Зигмунду :-)))))

Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:23

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але вона дала КІМНАТУ!!! 9м2!!!
бонусом была психотравма на всю жизнь... и чтобы ее компенсировать, вы будете покупать под аренду смарты 15м2, типа вы намучались пусть и другие мучаются.

:mrgreen: Та, навіть, якщо я розділю свій смарт 27м2 на 3 кімнати)) і здам покімнатно, то все одно це буде Рай :mrgreen: а от як я туди їм підкину тещу(можу свою, а можуть орендарі свою взяти до себе) - от тоді, ОТ ТОДІ ВОНИ ВІДЧУЮТЬ СПРАВЖНІЙ СМАК ЖИТТЯ! :mrgreen:

Зробити всіх разом!© :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
у вас травма одиночества, которая наложилась на жилплощадь 3к квартиры. Вам кажется что в смарте одиночество не будет ощущаться так ярко, т.к. его заглушит ощущение тесноты.
  Успіх написав: :mrgreen: Та, навіть, якщо я розділю свій смарт 27м2 на 3 кімнати)) і здам покімнатно, то все одно це буде Рай
астанавитесь и попробуйте простить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:32

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
у вас травма одиночества, которая наложилась на жилплощадь 3к квартиры. Вам кажется что в смарте одиночество не будет ощущаться так ярко, т.к. его заглушит ощущение тесноты.

А Ви не розглядаєте/не дивитесь на речі простіше?))
  Успіх написав:Ви розумієте, що є ціла купа самотніх/одиноких вовчиць, яким нах не треба зайві метри!
А от зекономити 2К/міс(24К/рік) - це для багатьох важливо!
Тобто, по-факту, людина собі за рік економить на повноцінну гарну відпустку в Туреччині/Єгипті ол-ін-клюзів
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:А Ви не розглядаєте/не дивитесь на речі простіше?))
когда минимализм - осознанный выбор то смарт вполне гармонично вписывается в его образ, в остальных случаях это травма потому что с одной стороны жмёт нехватка места для вещей и мебели а с другой друзья-подруги живущие в менее тесных условиях. Человек существо социальное и подвержен влиянию его норм. Особенно подвержены не самодостаточные личности, у которых к соц. нормам добавляется здоровое стремление к самодостаточности. Они конечно снимут ваш смарт, но с 1го дня будут мечтать с него съехать.
Тобто, по-факту, людина собі за рік економить на повноцінну гарну відпустку в Туреччині/Єгипті ол-ін-клюзів
если для человека отпуск в Турции - сверхценность, то комната в общаге деньги экономит ещё круче.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:49

vitaliian
До слова -
Я своїй жінці пропонував продати смарт і ще квартиру, де живемо - а купити натомість трьохкімнатну(чи чотирьох)
Жінка сказала, що звичайно, не погано було б жити в трьошці, АЛЕ каже, краще жити так, як живемо і маємо ще на перспективу смарт, ніж жити в трьошці і без перспективного смарту! 8)
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:56

  Успіх написав:vitaliian
До слова -
Я своїй жінці пропонував продати смарт і ще квартиру, де живемо - а купити натомість трьохкімнатну(чи чотирьох)
Жінка сказала, що звичайно, не погано було б жити в трьошці, АЛЕ каже, краще жити так, як живемо і маємо ще на перспективу смарт, ніж жити в трьошці і без перспективного смарту! 8)

ну жена у вас золотая, здесь вопросов нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:56

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
у вас травма одиночества, которая наложилась на жилплощадь 3к квартиры. Вам кажется что в смарте одиночество не будет ощущаться так ярко, т.к. его заглушит ощущение тесноты.

Скиньте ваш телефон. Если вдруг среди ночи накатит депрессуха - буду набирать и консультироваться (номер карты привата высылать не нужно).
Заранее спасибо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Если вдруг среди ночи накатит депрессуха - буду набирать и консультироваться
вы молитесь, это дешевле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:02

  vitaliian написав:когда минимализм - осознанный выбор то смарт вполне гармонично вписывается в его образ, в остальных случаях

Так это осознанный выбор практически всегда. Огороженная территория с освещением и видеонаблюдением, ежедневная уборка как территории, так и МОПов, благоустроенный район, отличная транспортная доступность - куча людей понимает, что для молодого человека или семьи без детей это важнее лишних 10 м.кв.
juristkostya
 
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