Додано: Вів 07 вер, 2021 09:40

Успіх написав: А Ви не розглядаєте/не дивитесь на речі простіше?)) А Ви не розглядаєте/не дивитесь на речі простіше?))

Тобто, по-факту, людина собі за рік економить на повноцінну гарну відпустку в Туреччині/Єгипті ол-ін-клюзів

когда минимализм - осознанный выбор то смарт вполне гармонично вписывается в его образ, в остальных случаях это травма потому что с одной стороны жмёт нехватка места для вещей и мебели а с другой друзья-подруги живущие в менее тесных условиях. Человек существо социальное и подвержен влиянию его норм. Особенно подвержены не самодостаточные личности, у которых к соц. нормам добавляется здоровое стремление к самодостаточности. Они конечно снимут ваш смарт, но с 1го дня будут мечтать с него съехать.если для человека отпуск в Турции - сверхценность, то комната в общаге деньги экономит ещё круче.