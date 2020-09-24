Та вы психоаналитик куда там доктору Зигмунду ))))
Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 09:18
Та вы психоаналитик куда там доктору Зигмунду ))))
Если серьёзно, я лет 8 жил один в 3-комнатной квартире. Благодаря чему есть понимание "разумной достаточности", и смарты вполне ему соответствуют.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:23
Та, навіть, якщо я розділю свій смарт 27м2 на 3 кімнати)) і здам покімнатно, то все одно це буде Рай а от як я туди їм підкину тещу(можу свою, а можуть орендарі свою взяти до себе) - от тоді, ОТ ТОДІ ВОНИ ВІДЧУЮТЬ СПРАВЖНІЙ СМАК ЖИТТЯ!
Зробити всіх разом!©
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
у вас травма одиночества, которая наложилась на жилплощадь 3к квартиры. Вам кажется что в смарте одиночество не будет ощущаться так ярко, т.к. его заглушит ощущение тесноты.
астанавитесь и попробуйте простить.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:32
А Ви не розглядаєте/не дивитесь на речі простіше?))
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
когда минимализм - осознанный выбор то смарт вполне гармонично вписывается в его образ, в остальных случаях это травма потому что с одной стороны жмёт нехватка места для вещей и мебели а с другой друзья-подруги живущие в менее тесных условиях. Человек существо социальное и подвержен влиянию его норм. Особенно подвержены не самодостаточные личности, у которых к соц. нормам добавляется здоровое стремление к самодостаточности. Они конечно снимут ваш смарт, но с 1го дня будут мечтать с него съехать.
если для человека отпуск в Турции - сверхценность, то комната в общаге деньги экономит ещё круче.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:49
vitaliian
До слова -
Я своїй жінці пропонував продати смарт і ще квартиру, де живемо - а купити натомість трьохкімнатну(чи чотирьох)
Жінка сказала, що звичайно, не погано було б жити в трьошці, АЛЕ каже, краще жити так, як живемо і маємо ще на перспективу смарт, ніж жити в трьошці і без перспективного смарту!
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:56
ну жена у вас золотая, здесь вопросов нет.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:56
Скиньте ваш телефон. Если вдруг среди ночи накатит депрессуха - буду набирать и консультироваться (номер карты привата высылать не нужно).
Заранее спасибо.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:02
Так это осознанный выбор практически всегда. Огороженная территория с освещением и видеонаблюдением, ежедневная уборка как территории, так и МОПов, благоустроенный район, отличная транспортная доступность - куча людей понимает, что для молодого человека или семьи без детей это важнее лишних 10 м.кв.
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