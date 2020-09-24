Додано: Вів 07 вер, 2021 10:12

juristkostya написав: Так это осознанный выбор практически всегда. Огороженная территория с освещением и видеонаблюдением, ежедневная уборка как территории, так и МОПов, благоустроенный район, отличная транспортная доступность - куча людей понимает, что для молодого человека или семьи без детей это важнее лишних 10 м.кв. Так это осознанный выбор практически всегда. Огороженная территория с освещением и видеонаблюдением, ежедневная уборка как территории, так и МОПов, благоустроенный район, отличная транспортная доступность - куча людей понимает, что для молодого человека или семьи без детей это важнее лишних 10 м.кв.

Успіх написав: Не надзвичайна цінність, але нах віддавати "просто так" свою відпустку в Єгипті - лендлорду?)) Не надзвичайна цінність, але нах віддавати "просто так" свою відпустку в Єгипті - лендлорду?))

мне нехватает помещения 4-5м2 для мотоцикла рядом с моим жк и даже за 10куе я не могу этот вопрос решить. Есть гаражи от 15куе но это лишняя площадь за неадекватные деньги. Вопрос не денег (10куе за 5м2 реально дофига) а доступности благ. Таких помещений просто в продаже нет.Если везде будет ежедневная уборка территории и другие плюшки, смарты окажутся внизу списка привлекательности. Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.правильно поэтому снимать самое дешевое жилье и усиленно копить на своё. Смарт сюда не впишется, если бабушатники будут дешевле. Переплачивать смысла нет, это оттянет момент покупки.