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vitaliian написав:Они конечно снимут ваш смарт, но с 1го дня будут мечтать с него съехать
Тут не погоджусь)) Якби то була комуналка, чи вбита кавалірка, чи цоколь в Бучі)) - то так, правда Ваша. А це новенька кавалірка, з новеньким ремонтом, всіма вигодами, в новенькому ЖК і не на самій окраїні міста!
vitaliian написав:если для человека отпуск в Турции - сверхценность, то комната в общаге деньги экономит ещё круче
Не надзвичайна цінність, але нах віддавати "просто так" свою відпустку в Єгипті - лендлорду?)) І общага - то вже зовсім дно... - тут навіть і близько не можна прирівняти до смарта в новому ЖК!
juristkostya написав:Так это осознанный выбор практически всегда. Огороженная территория с освещением и видеонаблюдением, ежедневная уборка как территории, так и МОПов, благоустроенный район, отличная транспортная доступность - куча людей понимает, что для молодого человека или семьи без детей это важнее лишних 10 м.кв.
мне нехватает помещения 4-5м2 для мотоцикла рядом с моим жк и даже за 10куе я не могу этот вопрос решить. Есть гаражи от 15куе но это лишняя площадь за неадекватные деньги. Вопрос не денег (10куе за 5м2 реально дофига) а доступности благ. Таких помещений просто в продаже нет.
Если везде будет ежедневная уборка территории и другие плюшки, смарты окажутся внизу списка привлекательности. Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.
Успіх написав:Не надзвичайна цінність, але нах віддавати "просто так" свою відпустку в Єгипті - лендлорду?))
правильно поэтому снимать самое дешевое жилье и усиленно копить на своё. Смарт сюда не впишется, если бабушатники будут дешевле. Переплачивать смысла нет, это оттянет момент покупки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 вер, 2021 10:20, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:То есть, как реально помочь - так вы пас
молитва был ценный совет от депрессии. Если вы не готовы принимать помощь, как вам можно помочь?!
juristkostya написав:За равные деньги на рынке есть хрущи без доп благ и смарты с доп благами.
так рынок это выровняет. Не могут жигули и бмв стоить одинаковых денег. Я думаю хрущи упадут до 2500-3000 в мес что в Киеве что во Львове. Они морально себя изжили, и комфорт там очень условный. Тогда появится дилемма если арендатор хочет экономить ему лучше хрущ, а если хочет комфорта то полноценная однушка-двушка в новом доме. Смартам достанутся те, у кого амбиций на новострой а денег на хрущ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 вер, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.
Современное сельское хозяйство требует все меньше и меньше рук, люди движутся в крупные города, новые стройки пока что едва поспевают за темпами миграции (аренда дорожает быстрее инфляции, значит, спрос растет)
vitaliian написав: Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.
Современное сельское хозяйство требует все меньше и меньше рук, люди движутся в крупные города, новые стройки пока что едва поспевают за темпами миграции (аренда дорожает быстрее инфляции, значит, спрос растет)
Посмотрите на Польшу, мы движемся по её пути. При примерно одинаковом населении много там мегаполисов? А сфера услуг нужна не только во Львове, В Стрые тоже люди кушают, делают причёски, лечат зубы, посещают рестораны, покупают одежду и смартфоны и т.д. всё то на чём живёт экономика Львова. Я не верю что население крупных городов продолжит расти. Нет драйверов для роста. Пришло время расти мелким, где за меньшие деньги можно получить большую жилплощадь и больший набор услуг.
Миграция идёт из бабушатников в новострои. Много бабушатников скоро освободится и будут демпинговать. До полноразмерных квартир с 2-3 лифтами на подъезд и кухнями 25м2 бабушатникам не дотянутся, а смарты они за пятки покусают.
YUMORISTkostya ( я его теперь так буду величать), ибо давно так не смеялся, после прочтения следующего его перла - "рентабельность смарта почти вдвое выше, чем у "полноценной" однушки."
Это просто шедевр конечно Человек реально "прошаренный" в недвижимости. Да что там говорить - вундеркинд, не иначе! Ещё во Львове ни разу не был и уже решил, что Левандовка средний район, а смарты "за петрушку" там будут улетать "как пирожки горячие" дороже чем полноценные однухи. А главное, запомните - это камера в подъезде и сетка вокруг дома и больше для райской жизни костика ничего не нужно...
ЗАПИШИТЕ СЕБЕ НА НОСУ - СМАРТ, С ДЕШЕВЫМ РЕМОНТОМ В ЕБЕНЯХ - ЭТО ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ БЕДНЯКОВ, ПОЭТОМУ ПРОДАТЬ ЕГО С "ЖИРНЫМ НАВАРОМ" СЛОЖНО ( У НИХ КАК ПРАВИЛО НЕТ ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ).
ИЗ-ЗА ЭТОГО СПРОС НА НИХ ВСЕГДА НИЗКИЙ, ЧТО ПОДВЕРЖДАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НИЗКИЙ РОСТ ЦЕНЫ НА НИХ С ДЕКАБРЯ МЕСЯЦА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПОЛНОЦЕННЫЕ ОДНУШКИ В ТОМ ЖЕ КИЕВЕ ВЫРОСЛИ, В РАЗЫ БОЛЬШЕ В НОВОСТРОЯХ ( ПРИВЕТ yumoristukoste).
В АРЕНДУ ЖЕ СМАРТЫ БУДУТ СНИМАТЬ САМЫЕ НИЗКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ, С КОТОРЫМИ БУДУТ ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ОПЛАТЕ И НЕ ТОЛЬКО.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 вер, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.