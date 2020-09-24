|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:23
Frant написав:
Правда, в шафі ніхто з них не жив)))
Якщо 9м2 на трьох не рахувати "шафою", то що тоді "шафа"?)))
А смарт - таки втричі більший, з окремими вигодами, новим ремонтом/меблями/технікою!(буде через рік)
А не косметичний ремонт в кімнатах з радянськими меблями, а в санвузлі, ще й досі(Карл!!!) прикрашає стіни й підлогу радянська плитка!!!(ще й теща бонусом до всього цього/кап-кап на мізки/)
Так що смарт в новому ЖК з усім новеньким - просто Рай земний проти тих умов, в яких ще 3р. тому жив Успіх!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1488
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:33
roberto dark написав:
В АРЕНДУ ЖЕ СМАРТЫ БУДУТ СНИМАТЬ
Одинаки і самотні вовчиці з з/п 13-15К
Які полюбляють мати останні айфони в кредит і, взагалі, люблять попонтуватись!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1488
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:48
roberto dark написав:
В АРЕНДУ ЖЕ СМАРТЫ БУДУТ СНИМАТЬ САМЫЕ НИЗКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ, С КОТОРЫМИ БУДУТ ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ОПЛАТЕ И НЕ ТОЛЬКО.
передам своему айтишнику, что он представитель самых низких слоев и хронический должник. Так и скажу, мол, Роберто с финанс.юа так считает, а уж Роберто знает, что говорит.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3625
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1028 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:51
roberto dark написав:
Ещё во Львове ни разу не был и уже решил, что Левандовка
Человек решил спросить, что это за левандовка такая. На что некий Роберто накатал с десяток бесполезных сообщений. Ну, знатоки - они всегда так поступают.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3625
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1028 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:53
vitaliian написав:
Я не верю что население крупных городов продолжит расти. Нет драйверов для роста.
Тут такое дело: я не пытаюсь предсказать будущее, я просто периодически поднимаю аренду.
А вы тем временем можете рассказывать, что "драйверов не", ваше право.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3625
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1028 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2786
|423168
|
|
|41
|7310
|
|
|241
|47319
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|