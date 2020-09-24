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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:33
roberto dark написав:
В АРЕНДУ ЖЕ СМАРТЫ БУДУТ СНИМАТЬ
Одинаки і самотні вовчиці з з/п 13-15К
Які полюбляють мати останні айфони в кредит і, взагалі, люблять попонтуватись!
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:48
roberto dark написав:
В АРЕНДУ ЖЕ СМАРТЫ БУДУТ СНИМАТЬ САМЫЕ НИЗКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ, С КОТОРЫМИ БУДУТ ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ОПЛАТЕ И НЕ ТОЛЬКО.
передам своему айтишнику, что он представитель самых низких слоев и хронический должник. Так и скажу, мол, Роберто с финанс.юа так считает, а уж Роберто знает, что говорит.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:51
roberto dark написав:
Ещё во Львове ни разу не был и уже решил, что Левандовка
Человек решил спросить, что это за левандовка такая. На что некий Роберто накатал с десяток бесполезных сообщений. Ну, знатоки - они всегда так поступают.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:53
vitaliian написав:
Я не верю что население крупных городов продолжит расти. Нет драйверов для роста.
Тут такое дело: я не пытаюсь предсказать будущее, я просто периодически поднимаю аренду.
А вы тем временем можете рассказывать, что "драйверов не", ваше право.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 13:27
Frant написав:
Тоді вони зрозуміли би величину попиту на смарт-конурки, ще й в Єпенях.
Неправильная логика. Спрос знают те, кто регулярно продает/сдает. Остальные лишь строят домыслы (вот вы, например)
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:43
Успіх написав:
А смарт - таки втричі більший, з окремими вигодами, новим ремонтом/меблями/технікою!(буде через рік)
А не косметичний ремонт в кімнатах з радянськими меблями, а в санвузлі, ще й досі(Карл!!!) прикрашає стіни й підлогу радянська плитка!!!(ще й теща бонусом до всього цього/кап-кап на мізки/)
вопрос в цене если совкошлак 44м2 со старым ремонтом будет 3500 кто снимет смарт 27м2 за 7000? ни у кого нет сомнения что совкошлак будет падать и тянуть за собой смарты? Нет может понаедут богатые беженцы и выгребут всё что есть на рынке. А пока их нет, ничего кроме перетягивания одеяла я не вангую.
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