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flyman написав:А до того - 9м2 кімната в тещі на трьох
Ну от, - тут ніхто не поспівчуває і не пустить скупу сльозу...))) Тож, після такої тісноти 53м2 - просто аеродром щастя й успіху!!!))) ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!)))
п.с. А ще кажуть, що маю дякувати тещі)) - за що, за клітку? Могли ж виділити нам найбільшу кімнату 16м2 - так ні, ми мучились в 9м2 6ть років, а тоді ще 3р. в 12м2! Або, взагалі, казати ЗРАЗУ - в нас для зятя місця нема і пішов нах Так ні, придобрювали/брехали, що скоро брат жінки женеться - то нас переселять в найбільшу кімнату, і взагалі, буде більше місця!
Тож за що маю дякувати, за брехню?
п.с.2 Жінка категорично не хотіла йти на орендовану квартиру!(я разів 10ть їй казав/пропонував)
Успіх написав:А Ви не розглядаєте/не дивитесь на речі простіше?))
когда минимализм - осознанный выбор то смарт вполне гармонично вписывается в его образ, в остальных случаях это травма потому что с одной стороны жмёт нехватка места для вещей и мебели а с другой друзья-подруги живущие в менее тесных условиях. Человек существо социальное и подвержен влиянию его норм. Особенно подвержены не самодостаточные личности, у которых к соц. нормам добавляется здоровое стремление к самодостаточности. Они конечно снимут ваш смарт, но с 1го дня будут мечтать с него съехать.
Тобто, по-факту, людина собі за рік економить на повноцінну гарну відпустку в Туреччині/Єгипті ол-ін-клюзів
если для человека отпуск в Турции - сверхценность, то комната в общаге деньги экономит ещё круче.
дивись, я он скільки не приходжу на роботу, з першого ж дня мрію спригнути з неї, так як ідела нема, але ж не спригую. так і з житлом, якщо заселився, то має знайтися якась причина, щоб знову кудись виселитися, а не тільки мрія з першого дня
vitaliian написав:Они конечно снимут ваш смарт, но с 1го дня будут мечтать с него съехать
Тут не погоджусь)) Якби то була комуналка, чи вбита кавалірка, чи цоколь в Бучі)) - то так, правда Ваша. А це новенька кавалірка, з новеньким ремонтом, всіма вигодами, в новенькому ЖК і не на самій окраїні міста!
vitaliian написав:если для человека отпуск в Турции - сверхценность, то комната в общаге деньги экономит ещё круче
Не надзвичайна цінність, але нах віддавати "просто так" свою відпустку в Єгипті - лендлорду?)) І общага - то вже зовсім дно... - тут навіть і близько не можна прирівняти до смарта в новому ЖК!
vitaliian написав: Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.
Современное сельское хозяйство требует все меньше и меньше рук, люди движутся в крупные города, новые стройки пока что едва поспевают за темпами миграции (аренда дорожает быстрее инфляции, значит, спрос растет)
там на валютій темі(по моєму), була сьогодні інфа, що в перший клас пішло цього року 400К дітей, а через сім років їх піде 250К... Думайте, дійте, багатійте ...
vitaliian написав: Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.
Современное сельское хозяйство требует все меньше и меньше рук, люди движутся в крупные города, новые стройки пока что едва поспевают за темпами миграции (аренда дорожает быстрее инфляции, значит, спрос растет)
Посмотрите на Польшу, мы движемся по её пути. При примерно одинаковом населении много там мегаполисов? А сфера услуг нужна не только во Львове, В Стрые тоже люди кушают, делают причёски, лечат зубы, посещают рестораны, покупают одежду и смартфоны и т.д. всё то на чём живёт экономика Львова. Я не верю что население крупных городов продолжит расти. Нет драйверов для роста. Пришло время расти мелким, где за меньшие деньги можно получить большую жилплощадь и больший набор услуг.
Миграция идёт из бабушатников в новострои. Много бабушатников скоро освободится и будут демпинговать. До полноразмерных квартир с 2-3 лифтами на подъезд и кухнями 25м2 бабушатникам не дотянутся, а смарты они за пятки покусают.
Сумніваюся, що в умовному Стриї чи Конотопі будують як в Ірпені, скоріше за все нічого там не будують.
vitaliian написав:главное верить что кухня 6м2 вершина комфорта.
Главное понимать, что если на руках 50к.у.е - никакие достоинства сегмента за 100+ к.у.е этой реальности не изменят. С другой стороны, если семье нужно 2-3 отдельные комнаты - никакие достоинства смартов не перевесят этой потребности. Поэтому, логика "советский фонд будет дешеветь и потянет за собой смарты" лишена смысла.
vitaliian написав: Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.
Современное сельское хозяйство требует все меньше и меньше рук, люди движутся в крупные города, новые стройки пока что едва поспевают за темпами миграции (аренда дорожает быстрее инфляции, значит, спрос растет)
там на валютій темі(по моєму), була сьогодні інфа, що в перший клас пішло цього року 400К дітей, а через сім років їх піде 250К... Думайте, дійте, багатійте ...
Про спад рождаемости трубят уже лет 30, а спрос на квадратные метры в основных городах только растет