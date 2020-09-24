vitaliian написав:

juristkostya написав: vitaliian написав: Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен. Смарты (и не смарты) строятся везде куда не плюнь и через 5-7 лет их выбор будет огромен.

Современное сельское хозяйство требует все меньше и меньше рук, люди движутся в крупные города, новые стройки пока что едва поспевают за темпами миграции (аренда дорожает быстрее инфляции, значит, спрос растет) Современное сельское хозяйство требует все меньше и меньше рук, люди движутся в крупные города, новые стройки пока что едва поспевают за темпами миграции (аренда дорожает быстрее инфляции, значит, спрос растет)

Посмотрите на Польшу, мы движемся по её пути. При примерно одинаковом населении много там мегаполисов? А сфера услуг нужна не только во Львове, В Стрые тоже люди кушают, делают причёски, лечат зубы, посещают рестораны, покупают одежду и смартфоны и т.д. всё то на чём живёт экономика Львова. Я не верю что население крупных городов продолжит расти. Нет драйверов для роста. Пришло время расти мелким, где за меньшие деньги можно получить большую жилплощадь и больший набор услуг.Миграция идёт из бабушатников в новострои. Много бабушатников скоро освободится и будут демпинговать. До полноразмерных квартир с 2-3 лифтами на подъезд и кухнями 25м2 бабушатникам не дотянутся, а смарты они за пятки покусают.