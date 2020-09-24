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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:Долярчик нпр якось розмито блукає між ІТшніками, вовчицями
волчица которая хочет охмурить роскошным минимализмом айтишника
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:15

  Львівський БатяР написав:juristkostya

Мої джерела дають цілком протилежну статистику, що по оренді, що по продажі. Вони кажуть, що за 8к цілком реально найти повноцінну однуху 40м в новобуді, а якщо піднапрягтись і пошукати то можна і за 7,5к грн

Я не понимаю, с чем вы намерены поспорить. 8 т.грн за однуху в новострое против 6,5 т.грн за смарт отличаются всего в 1,23 раза. В то время, как цена самой квартиры (с ремонтом и техникой) отличаются минимум вдвое. Вот и сравните отдачу на каждый вложенный доллар.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:18

  Львівський БатяР написав:
Проте, заради цікавості Я б хотів від Вас почути портрет клієнта/орендаря смарту 27м, за 6,5-7к гр, що розташований в районі протезного заводу у Львові, бо Я чомусь його собі ніяк не намалюю?


Я ж сам тут просил рассказать про разные районы Львова и про стоимость аренды в них, забыли? Вопрос ваш сильно не по адресу, для меня Львов - это старый центр на пару дней приехать "сменить картинку", а так я город не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:21

  Львівський БатяР написав:э А ми окремо оперуємо вузькою вибіркою.

разместите объявление на ОЛХ, и буквально через несколько дней вы будете понимать реальную цены сдачи вашего объекта.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:21

  juristkostya написав:
  Львівський БатяР написав:
Проте, заради цікавості Я б хотів від Вас почути портрет клієнта/орендаря смарту 27м, за 6,5-7к гр, що розташований в районі протезного заводу у Львові, бо Я чомусь його собі ніяк не намалюю?


Я ж сам тут просил рассказать про разные районы Львова и про стоимость аренды в них, забыли? Вопрос ваш сильно не по адресу, для меня Львов - это старый центр на пару дней приехать "сменить картинку", а так я город не знаю.

Левандівка котірується гірше Сихова.
Щось як Татарка в Києві, ніби майже і центр, але вибратися звідки х.з. як.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:Мої джерела дають цілком протилежну статистику, що по оренді, що по продажі. Вони кажуть, що за 8к цілком реально найти повноцінну однуху 40м в новобуді, а якщо піднапрягтись і пошукати то можна і за 7,5к грн

От я, навіть, не сперечаюсь, що можна знайти таке щастя(за 8Кгрн/40м2) - АЛЕ!!!
Але це буде десь в Рясному 1/2(і то не біля головної траси), в Винниках, на краєчку Щурата, та навіть, на краєчку/десь під лісом на Левандівці (наприклад, на Роксоляни)
А от на Левандівці - за 300м від моста/головної дороги/транспорту і всього лиш 6км до Оперного/центру - будуть ціни трохи інші!
Та що гадати?
За 2-3-4міс вже піде перша черга(2 будинки) в оренду, а там і смарти, і повноцінні однухи.... Тож подивимось на ціни і порівняємо ціни смартів з повноцінними однухами!
Думаю, що 27м2 смарт буде відрізнятись по ціні оренди від повноцінної однухи 40-42м2 десь на 1,5-2-3Кгрн в залежності від ремонту/наповненням.
Звичайно, що якийсь супер-дизайнерський дорогий ремонт може ціну віддалити на 4-6К!
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:Левандівка котірується гірше Сихова.
там вокзал от смарта в 20 минутах пешком, думаю 90% квартир в тех новостроях брали под посуточную аренду клиентам с вокзала, странно если б было иначе. Под посуточную 27м2 - шикарная квадратура, во многих эконом отелях 2х местный номер 12-20м2 не более.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:30

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  Львівський БатяР написав:
Проте, заради цікавості Я б хотів від Вас почути портрет клієнта/орендаря смарту 27м, за 6,5-7к гр, що розташований в районі протезного заводу у Львові, бо Я чомусь його собі ніяк не намалюю?


Я ж сам тут просил рассказать про разные районы Львова и про стоимость аренды в них, забыли? Вопрос ваш сильно не по адресу, для меня Львов - это старый центр на пару дней приехать "сменить картинку", а так я город не знаю.

Левандівка котірується гірше Сихова.
Щось як Татарка в Києві, ніби майже і центр, але вибратися звідки х.з. як.

Ещё можно смысл китайской фразы объяснять, переводя ее на японский. Пользы примерно столько же.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:36

  Львівський БатяР написав:juristkostya

Мої джерела дають цілком протилежну статистику, що по оренді, що по продажі. Вони кажуть, що за 8к цілком реально найти повноцінну однуху 40м в новобуді, а якщо піднапрягтись і пошукати то можна і за 7,5к грн
Я на обєктивності не наполягаю, оскільки очевидно, що якоїсь стат вібірки даних по місту ні в мене ні у Вас не має. А ми окремо оперуємо вузькою вибіркою.

Проте, заради цікавості Я б хотів від Вас почути портрет клієнта/орендаря смарту 27м, за 6,5-7к гр, що розташований в районі протезного заводу у Львові, бо Я чомусь його собі ніяк не намалюю?

Долярчик нпр якось розмито блукає між ІТшніками, вовчицями

долярчик рахує "прибуток в уяві",
але реально буде трохи інакше.

Напр., він думає, що при переуступці зробить Х2,
А в реалі на руки після продажі, якщо вона справді відбудеться прийде, максимум на 30% більше, від того що вклав (і то в дани момент, поки ще не почався "шухер" на глобальних ринках).

Аналогічно із орендою смарта.
Сьогодні в рожевих мріях вимальовується 7К, а як дійде до діла через пару років, то вийде, що в сьогоднішніх цінах (з врахуванням інфляції, напр.) отримає (і то з гемором) хіба 4К і то на "першій здачі"
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:Напр., він думає, що при переуступці зробить Х2,
А в реалі на руки після продажі, якщо вона справді відбудеться прийде, максимум на 30% більше, від того що вклав (і то в дани момент, поки ще не почався "шухер" на глобальних ринках).

А що, дуже зле за 10ть місяців отримати +30%? ;)
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